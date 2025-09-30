El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que se solicitará el traslado de Javier López Zavala a un penal federal de máxima seguridad, una vez que concluyan sus comparecencias dentro del proceso judicial que enfrenta por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón.

En entrevista, el funcionario explicó que la medida forma parte de los ajustes que realiza el sistema penitenciario cuando un interno genera conflictos o requiere condiciones específicas de seguridad.

“Cuando tenemos una persona que nos genera muchos problemas, tenemos que hacer los ajustes y esto obviamente genera algunas inconformidades”, señaló.

López Zavala, ex secretario de Desarrollo Social y ex candidato a la gubernatura de Puebla, está recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, donde purga una condena de seis años por violencia familiar contra Cecilia Monzón. Paralelamente, enfrenta un proceso penal como presunto autor intelectual del feminicidio ocurrido en mayo de 2022.

Francisco Sánchez precisó que el traslado se gestionará ante la Dirección General de Centros Penitenciarios de la federación una vez que concluyan las audiencias del caso.

“Vamos a hacer la solicitud y esperemos que nos la atiendan”, dijo.

El funcionario reiteró que la decisión no tiene motivaciones políticas y que responde a temas de gobernabilidad y seguridad penitenciaria.

El posible traslado ocurre tras denuncias públicas sobre un presunto control de Javier López Zavala dentro del penal de San Miguel.

Helena Monzón, hermana de la abogada asesinada, ha señalado que el ex funcionario cuenta con privilegios como dispositivos electrónicos y comunicación constante.

En julio de 2022, López Zavala fue trasladado al penal federal de Almoloya, en el Estado de México, pero meses después regresó al reclusorio poblano. Desde entonces, han surgido versiones sobre su influencia en el centro penitenciario, las cuales la SSP ha desestimado al señalar que el reglamento se aplica por igual a todas las personas privadas de su libertad.

“Historias van a salir muchas, nosotros estamos en lo que marca el reglamento; vamos a hacer algunos movimientos”, declaró Sánchez González en meses anteriores, al referirse a la situación del expriista.

El titular de la SSP indicó que, además del caso de Zavala, ya se solicitó el traslado de 20 internos a centros federales de readaptación social (Ceferesos), de los cuales cinco son considerados de alto riesgo por ocasionar conflictos en cárceles poblanas.

Sánchez González adelantó que aprovechará su visita a la Ciudad de México para reunirse con el director nacional de centros penitenciarios y reiterar la petición sobre Javier López Zavala y otros reclusos.

