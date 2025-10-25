De acuerdo con la investigación realizada por la Universidad Iberoamericana Puebla sobre los feminicidios en Puebla, se han registrado al menos 25 probables casos en lo que va del año en la entidad. En comparación, durante 2024 se contabilizaron 55 feminicidios.

El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), encargado de documentar y analizar la violencia feminicida, señala en su informe “La lucha por la justicia es una lucha por la vida” que en promedio cada siete días ocurre un feminicidio en Puebla.

Feminicidios en Puebla de 2021 a 2025

Los datos han sido recopilados a partir de fuentes hemerográficas sobre muertes violentas. Entre enero de 2021 y el 15 de septiembre de 2025, el OVSG documentó 244 probables feminicidios en el estado.

El observatorio destaca que los principales presuntos agresores suelen ser parejas sentimentales, y que la mayor parte de las víctimas se concentra en un rango de edad de entre 28 y 36 años.

Mientras que en años anteriores los feminicidios ocurrían con mayor frecuencia en espacios abiertos, en 2025 ha incrementado la incidencia en lugares privados. Asimismo, se observa que, de cada diez víctimas, seis conocían a su agresor. Los municipios con mayor número de casos son:

Puebla capital

Atlixco

Tehuacán

Tecamachalco

Formas de agresión y estacionalidad

El OVSG señala que las formas más frecuentes de agresión son heridas por arma blanca, impactos de bala y golpes. Además, se han identificado picos de incidencia en los meses de marzo y mayo.

En varios de los casos, las víctimas mantenían algún vínculo afectivo, sentimental o de confianza con el agresor. Posterior a la agresión, los responsables suelen infligir lesiones o mutilaciones infamantes, además de incomunicar a la víctima. En algunos casos, los cuerpos fueron abandonados en espacios públicos, lo que refleja a la violencia feminicida como la expresión más extrema de desigualdad de género y violación a los derechos humanos.

Casas Carmen Serdán: avances y limitaciones

El Observatorio reconoce la importancia de las Casas Carmen Serdán como espacios de atención a mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, advierte que aún se requiere fortalecer su funcionamiento mediante recursos suficientes, seguimiento a los casos y diagnósticos más precisos.

En algunos escenarios, señalan, la falta de personal o infraestructura adecuada limita la efectividad de estas instancias, por lo que continúan observando si realmente se implementan acciones continuas de apoyo a las mujeres violentadas.

Recomendaciones frente a la violencia feminicida

El OVSG plantea una serie de medidas que podrían contribuir a reducir la incidencia de feminicidios en Puebla:

Políticas preventivas focalizadas: Estrategias dirigidas especialmente a mujeres de entre 28 y 36 años, así como programas educativos para varones que cuestionen la violencia como forma de poder.

Fortalecimiento institucional: Mayor presupuesto y recursos especializados para la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Feminicidios, además de mejorar la coordinación entre ministerios públicos y peritos.

Prevención y sensibilización social: Impulso de campañas desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva para desnormalizar la violencia en relaciones de pareja e identificar factores de riesgo que perpetúan estas conductas.