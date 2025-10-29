El 29 Tour de Cine Francés es una muestra itinerante que presenta una selección de cine francés actual en versión original con subtítulos. De acuerdo con la página oficial del Tour de Cine Francés, esta edición incluye siete películas que se exhibirán en más de 80 ciudades de México.

En las salas de cine de arte del Complejo Cultural Universitario, las funciones se llevarán a cabo del 17 al 26 de octubre de 2025, con horarios que van desde las 12:00 pm hasta las 8:00 pm, y un costo de entrada de $50 pesos.

Películas del 29 Tour de Cine Francés

Cuando llega el otoño

Esta película es dirigida por François Ozon y producida en Francia en 2024.

La historia sigue a Michelle, una abuela que vive tranquilamente en un pueblo de Borgoña junto a su amiga Marie-Claude. Durante unas vacaciones, su hija le deja a su nieto Lucas, pero un error de Michelle altera los planes familiares.

Se proyectará el 17 de octubre en horarios de 12:00 pm, 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm.

El Acusado

Dirigida por Daniel Auteuil y producida en Francia en 2024, esta cinta de thriller dura 115 minutos.

Narra la vida de Jean Monier, un abogado penalista que, tras liberar a un criminal, decide no tomar más casos por culpa. Sin embargo, al conocer a Nicolas Milik, acusado de matar a su esposa, se convence de su inocencia y lo defiende con determinación contra todos los obstáculos.

Las funciones serán el 18 de octubre a las 12:00 pm, 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm.

La maestra Violet

La dirección corre a cargo de Eric Besnard, con producción en Francia en 2024, es del género de comedia dramática.

Ambientada en Francia de 1889, sigue a Louise Violet, una mujer con un pasado difícil enviada a un pueblo rural para establecer la primera escuela pública bajo las leyes educativas de Jules Ferry, enfrentando resistencia de los locales que ven la educación como una interrupción a sus actividades.

Se exhibirá el 19 de octubre en horarios de 12:00 pm, 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm.

Los colores del tiempo

Dirigida por Cédric Klapisch y producida en Francia en 2025.

Esta comedia dramática entrelaza la historia de una familia con el surgimiento del París moderno y el impresionismo, donde primos reunidos por una herencia descubren el pasado de Adèle, quien llegó a París en 1895 buscando a su madre, conectando líneas temporales de 1895 y 2024 que transforman sus vidas.

Las proyecciones ocurrirán el 23 de octubre a las 12:00 pm, 3:00 pm, 5:30 pm y 8:00 pm.

Los lazos que nos unen

Esta película es dirigida por Carine Tardieu, producida en Francia en 2025, del género de drama.

Cuenta la experiencia de Sandra, una mujer independiente que se involucra inesperadamente en la vida de su vecino y sus dos hijos, formando una relación familiar adoptiva donde todos aprenden a respetar límites.

Se presentará el 24 de octubre en horarios de 12:00 pm, 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm.

Rodrigo enamorado

Dirigida por Johann Dionnet y producida en Francia en 2025.

Esta comedia romántica sigue a Stéphane, un actor que llega al Festival de Aviñón y se reencuentra con Fanny, una actriz famosa, enamorándose de ella y mintiendo sobre su rol en una obra para acercarse, lo que lleva a situaciones cómicas hasta que la verdad sale a la luz.

Las funciones serán el 25 de octubre a las 12:00 pm, 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm.

Un toque de amor

La dirección es de Maël Piriou, con producción en Francia en 2025 en los géneros de comedia romántica y road movie.

Relata el viaje de Mélanie, una abogada con una enfermedad incurable que, junto a su amigo Benjamin y un conductor recién liberado de prisión llamado Lucas, viajan a España para explorar temas de sexualidad, combinando humor y drama.

Se proyectará el 26 de octubre en horarios de 12:00 pm, 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm.

