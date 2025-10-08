Los días 28 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre de 2025, se llevará a cabo la edición 2025 de Altares y Ofrendas en Tochimilco, donde se rendirá homenaje a los fallecidos con altares de hasta cuatro pisos de altura.

Durante la presentación del evento, David Reyes González Calyeca, presidente municipal de Tochimilco, señaló que se espera la asistencia de entre 7 mil y 8 mil visitantes, así como una derrama económica estimada de 5 a 7 millones de pesos.

Colocarán 41 Altares y Ofrendas en Tochimilco 2025

En conferencia de prensa, Estela Analco Silva, jefa del área de Turismo y Cultura del municipio de Tochimilco, Puebla, explicó cómo se celebran las festividades de Día de Muertos en la región.

El 28 de octubre se recuerda a quienes fallecieron de manera trágica o en siniestros viales, mientras que el 31 se dedica a los niños pequeños, conocidos como infantes. El 1 de noviembre se colocan ofrendas para quienes murieron de forma natural y el 2 de noviembre se reserva para despedirse de los seres queridos, dejando flores en sus panteones.

Para quienes deseen visitar los altares, el módulo de Turismo de Tochimilco contará con mapas señalando la ubicación de las ofrendas, además, se instalará un altar monumental en el Aeropuerto Internacional de Huejotzingo y otro en el Parque del Carmen,

Estas ofrendas se colocan a las personas que recién han fallecido y reciben una ofrenda por primera vez, la mayoría se elaboran con papel blanco o dorado, según corresponda. Los productos que forman parte de las ofrendas, como el chocolate y el pan artesanal, también son preparados por los artesanos locales.

Su estructura es piramidal de cuatro niveles: el primero representa la tierra o el plano material, el segundo simboliza el tránsito de la vida a la muerte, el tercero corresponde al limbo y el cuarto al cielo. El costo de estas ofrendas varía según la economía de las familias, y puede ir desde 15 mil hasta 90 mil pesos.

