En México, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abuso sexual, de acuerdo con la Red para Infantes, Adolescentes y Jóvenes de Puebla A.C. (RIAJ).

De acuerdo con RIAJ, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil y en la producción de pornografía infantil, mientras que Puebla se encuentra en el cuarto lugar nacional en abuso sexual infantil, basado en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Senado de la República.

Se explicó que el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia, con “consecuencias devastadoras para la víctima, para su familia y para la comunidad”. Enfatizaron que este problema no siempre involucra contacto físico; mostrar imágenes pornográficas o exponer partes íntimas a menores también representa un abuso sexual.

Hablar de sexualidad sigue siendo un tabú en muchas familias, lo que impide abordar el tema abiertamente, por ello, la RIAJ presentó una campaña estatal contra el abuso sexual infantil, destacando la necesidad de acciones colectivas para proteger a la infancia en Puebla y en México.

Campaña contra el abuso sexual infantil

Como parte de la campaña, se anunció un concurso “Mi Cuerpo, Mi Voz, Mi Derecho” en dos categorías para dar voz a los niños y jóvenes. Las obras deben ir encaminadas a la prevención del abuso.

Categorías

Para niños de 6 a 12 años , con dibujos en cualquier técnica, tamaño tabloide (43.2 x 27.9 cm).

, con dibujos en cualquier técnica, tamaño tabloide (43.2 x 27.9 cm). Para adolescentes de 14 a 17 años, con fotografías sin editar, impresa en papel fotográfico tabloide, color o blanco y negro.

Registro

La inscripción es mediante un formulario en línea o presencial en alguna de las sedes de las organizaciones miembro (Grupo Pro Niñez, Fundación Majocca, Ya Basta A.C.). Se requiere nombre completo, edad y categoría, datos del tutor y contacto (tel./correo).

El cierre de la recepción de obras es el 7 de noviembre, la publicación de los resultados es el 14 de noviembre y la entrega de reconocimientos es el 16 de noviembre.

Las obras ganadoras y seleccionadas formarán parte de la Expo Itinerante (2 sedes en comunidades) y se exhibirán en el Foro Infantil el 19 de noviembre. Al participar, tutores y concursantes autorizan a RIAJ A.C. el uso de las imágenes para difusión y promoción de derechos de la infancia.

Premiación

Categoría Dibujo (6–12): 1er lugar una bicicleta; 2do lugar un kit de dibujo; 3er lugar un lote de juegos de mesa.

Categoría Fotografía (14–17): 1er lugar una cámara instantánea; 2 do lugar un bono electrónico $1,000 para ropa; 3er lugar un lote de juegos de mesa.

Para más detalles de la convocatoria puedes contactarte al correo: [email protected], [email protected] o al número 222 148 8371.

Llamado a la acción contra el abuso sexual infantil

La RIAJ hizo un llamado a padres, maestros, cuidadores y la sociedad en general para reconocer que el abuso sexual infantil puede ocurrir sin tocamientos, en relaciones de desigualdad por edad, madurez o poder. La campaña busca romper mitos y fomentar discusiones abiertas para prevenir esta violación a los derechos de la infancia.

