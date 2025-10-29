Activan operativo Todos Santos 2025 con 374 elementos de seguridad

El operativo Todos Santos en Puebla contempla despliegue de 374 elementos, 57 unidades y protocolos en 9 panteones.

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tiene en marcha el operativo “Todos Santos 2025”, con el objetivo de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de quienes asisten a eventos culturales, artísticos y visitan los panteones en la capital y sus 17 juntas auxiliares.

De acuerdo a un comunicado, el dispositivo inició el 25 de octubre y concluirá el 2 de noviembre. Contempla un despliegue territorial y de proximidad social en casas históricas, museos del Primer Cuadro de la ciudad y cementerios municipales.

Franco Rodríguez Álvarez, titular de la Secretaría General de Gobierno, indicó que se realizaron inspecciones en nueve cementerios con mayor afluencia de la capital, donde hay más de 350 mil fosas. Las acciones se enfocan en la protección civil, control de riesgos y el orden público.

También se informó que habrá comercio popular temporal en las inmediaciones de los panteones, pero no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas. Además, se habilitarán canales de comunicación y vigilancia para procurar la seguridad de las y los asistentes.

El titular de la SSC, coronel Félix Pallares Miranda, explicó que el operativo busca prevenir hechos delictivos y garantizar un ambiente seguro durante la celebración. Participarán 374 elementos y 57 unidades de diversas áreas como:

Policía municipal

Control de tránsito

Respuesta táctica

Búsqueda de personas

Protección civil

Inteligencia y prevención del delito

Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (con 70 elementos)

También se instalarán protocolos de atención ciudadana en el Panteón Municipal, donde se espera una alta afluencia.

Clemente Gómez Medina, secretario de Servicios Públicos, detalló que se prevé la visita de hasta 86 mil personas en el Panteón Municipal, que estará abierto de 8:00 a 19:00 horas. Habrá servicios como:

Primeros auxilios

Puntos de hidratación

Préstamo de cubetas y sillas de ruedas

Protocolo de extravío de personas

Módulos de información

Para atender esta jornada, habrá un estado de fuerza de 374 elementos y 57 unidades en total.

