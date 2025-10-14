La lluvia en Puebla, registrada del 6 al 9 de octubre de 2025, tuvo una acumulación de 788 milímetros acumulados, la cifra más alta del país, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con lo presentado en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, las precipitaciones más intensas se concentraron por cuatro días en la Sierra Norte, con picos de 286 mm el 8 de octubre en Cuetzalan y 263.5 mm el 9 de octubre en Huauchinango.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, la precipitación promedio anual en la Ciudad de México oscila entre 700 y 800 milímetros, dependiendo de la zona. Esto significa que en solo cuatro días, Puebla recibió casi el equivalente a toda la lluvia que cae en un año en la capital del país, lo que permite dimensionar la magnitud de las precipitaciones recientes.

¿Qué significa que haya llovido 788 mm en Puebla?

La magnitud de la lluvia en Puebla puede parecer un número técnico, pero equivale a algo muy tangible.

Según explica el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua caída sobre un metro cuadrado. Esto significa que 788 mm equivalen a 788 litros de agua por cada metro cuadrado.

Es decir, los 788 mm acumulados equivalen a una lámina de casi 80 centímetros de agua sobre cada metro cuadrado.

En términos sencillos, si colocáramos un recipiente de 1 metro por 1 metro en medio de la tormenta, se habría llenado con casi 80 centímetros de agua, es decir, casi hasta la rodilla de un adulto.

Ahora, imagina una azotea o un patio de 5 por 5 metros (25 m²): en esos cuatro días (del 6 al 9 de octubre) cayeron 19 mil 700 litros de agua, el equivalente a diez tinacos domésticos llenos.

Esa cantidad representa lo que normalmente llueve en todo un año en la Ciudad de México, concentrado en apenas cuatro días. Por eso hubo desbordamientos de ríos, deslaves, suelos saturados y comunidades enteras afectadas en la Sierra Norte.

Qué provocó la intensa lluvia en Puebla

La Secretaría de Marina (Semar) explicó que las lluvias extremas que afectaron a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí se debieron a una combinación inusual de fenómenos meteorológicos.

Durante la conferencia matutina del 13 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no existía una previsión científica que anticipara la magnitud del evento:

“Se alertó que iba a haber lluvias fuertes, pero fueron varios fenómenos los que generaron esta lluvia intensa que no se esperaba que fuera de esta condición”, dijo.

Por su parte, Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, detalló que entre los factores que coincidieron estaban la tormenta tropical Priscilla, la tormenta tropical Octavio, una baja presión que evolucionó a huracán Raymond, además de un frente frío, un frente cálido y una baja presión en el Golfo de México frente a Veracruz.

Todos estos sistemas interactuaron al mismo tiempo, generando una línea de vaguada, una franja de baja presión atmosférica que favorece la formación continua de nubes y lluvias prolongadas.

Esa opinión también es compartida por la investigadora Lluvia Sofía Gómez Texon, del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), aclaró que lo ocurrido en Puebla fue resultado directo de una vaguada.

Dijo –en entrevista para El Sol de Puebla– que la vaguada fue el que provocó las lluvias continuas que superaron los 400 mm en tres días en municipios como Huauchinango, donde se registraron desbordamientos de ríos y deslaves.

Recordó que este tipo de lluvias, aunque atípicas, no son nuevas en la región. En 1999, una depresión tropical dejó más de 800 mm de precipitación, y en 1995, el huracán Janet causó lluvias de hasta 600 mm en la misma zona.

Afectaciones y respuesta de emergencia

El recuento nacional reporta más de 60 personas fallecidas, desaparecidos y cientos de familias afectadas por deslaves e inundaciones. En Puebla, los daños se concentraron en caminos rurales, viviendas y zonas de cultivo.

El Plan DN-III-E del Ejército Mexicano y el Plan Marina continúan activos en las zonas afectadas, con labores de rescate, suministro de víveres y atención a damnificados.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que los ríos permanecen cerca de su nivel máximo y los mantos freáticos están saturados, por lo que nuevas lluvias podrían generar más deslizamientos o inundaciones repentinas.

