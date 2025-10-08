Este 29 de noviembre de 2025 el Museo Regional de Cholula realizará una nueva edición de “Noche de las Estrellas” con la participación del grupo de astronomía de la UPAEP Adhara, jóvenes estudiantiles con el fin de divulgar la ciencia, lo que engloba la astronomía y la cultura del universo.

Adhara en Noche de las Estrellas en Puebla 2025

Para esta ocasión la Noche de las Estrellas 2025, celebra el año internacional de Ciencia y Tecnología Cuántica con talleres, conferencias, observaciones astronómicas y actividades interactivas para toda la familia, para explorar la conexión entre lo más pequeño del universo y la inmensidad del espacio.

En rueda de prensa la Doctora Izbeth Hernández, profesora del departamento de física y estudiantes de la carrera de ingeniería espacial de la UPAEP, detallaron que participarán en la décima edición de la Noche de las Estrellas 2025 con su club de astronomía Adhara.

La invitación para este 29 de noviembre de 2025 en el Museo Regional de Cholula de 4:00 p.m. a 11:00 p.m., es para toda la comunidad estudiantil y para el público en general. El acceso es gratis y no es necesario realizar un registro previo para participar en la actividad.

La Doctora Izbeth, detalló que el evento es de talla internacional y contarán con la colaboración del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y Alianza Francesa de Puebla, un centro cultural mexicano para el desarrollo y la gestión de actividades artísticas y culturales.

Para el evento astronómico se contempla un aproximado de 100 telescopios disponibles para los asistentes, con la invitación de poder llevar el tuyo y conocer técnicas de manejo. Entre las actividades se encuentra el taller de polarización de luz, demostraciones de las actividades del grupo astronómico Adhara, divulgación científica y además se intentará volar un papalote astronómico.

El club astronómico Adhara, creado a base de una iniciativa para tener mayor representación estudiantil, para crecer y realizar eventos con la astronomía de por medio, hace la invitación para integrarse todos los martes en un horario de 6:00 p.m. en la terraza del edificio D de la UPAEP.

Por último la Doctora Izbeth, mencionó que el grupo de astronomía realizará actividades los días 15 y 16 de noviembre, en la localidad de Tonantzintla. Dejando en claro que Puebla se posiciona como una región de ciencia.

Adhara: club de astronomía por las estrellas

La rama de la ingeniería que ofrece la UPAEP en su programa educativo ha despertado un creciente interés por la divulgación científica entre sus estudiantes, quienes han logrado formar el grupo estudiantil Adhara.

El proyecto contempla una introducción básica a la astronomía dirigida a estudiantes y al público en general, entre las actividades que desarrollan los integrantes del grupo para fortalecer sus habilidades se encuentran talleres de manejo de telescopios, en los que estudian la óptica y la física de la luz aplicada a estos instrumentos.

El grupo de astronomía Adhara también enseña técnicas de mantenimiento de telescopios y conceptos sobre cómo nacen y se desarrollan estrellas y planetas. Los estudiantes aprenden a localizar estrellas y objetos celestes utilizando mapas astronómicos y aplicaciones móviles.

Con dos años de trayectoria, Adhara ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante su formación, al mismo tiempo que exploran los principios de ingeniería detrás de los telescopios y otros instrumentos astronómicos.

__

POB/MMM