Coordinan acciones ante afectaciones por lluvias en la Sierra Norte

El Gobierno de Puebla mantiene acciones coordinadas en las regiones Sierra Norte, Nororiental y Negra ante las afectaciones provocadas por las recientes lluvias. De acuerdo con autoridades estatales, los tres niveles de gobierno trabajan de forma conjunta para atender contingencias y resguardar a la población en zonas vulnerables.

De acuerdo a un comunicado, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la Secretaría de Infraestructura y la Policía Estatal, se realizan labores conjuntas con dependencias federales y municipales para atender derrumbes, deslaves, hundimientos, caídas de árboles y el incremento del nivel de ríos.

Durante las últimas horas se registraron lluvias en 36 municipios del estado: 27 con lluvia ligera, 7 con lluvia moderada y 2 con lluvia fuerte. El municipio de Juan Galindo fue el más afectado por la acumulación de agua durante la noche anterior. En Huauchinango continúa el censo de personas desalojadas, quienes son atendidas en el albergue municipal.

Autoridades informaron que las lluvias afectaron áreas del hospital del IMSS en Huauchinango, por lo que pacientes de urgencia fueron trasladados a otros nosocomios. En total, se reportan 25 incidentes derivados de las precipitaciones, entre ellos derrumbes, deslaves y deslizamientos de tierra.

En cuanto al monitoreo hídrico, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reportó que las presas Necaxa, Nexapa y Tenango se encuentran al límite de su capacidad, aunque sin representar riesgo para la población. En la presa La Soledad se realizó una apertura controlada de compuerta para desfogue, sin incidentes.

Las comunidades de La Máquina y La Ceiba, en el municipio de Francisco Z. Mena, permanecen incomunicadas debido al aumento del nivel del río Pantepec. Además, la Comisión Federal de Electricidad trabaja en la restitución del suministro eléctrico en distintos puntos del estado.

Actualmente permanecen activos 83 refugios temporales en las regiones más vulnerables, los cuales están disponibles para brindar resguardo a la población que lo requiera. También se mantiene la suspensión de clases en instituciones educativas de las zonas afectadas.

