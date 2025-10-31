Si te preguntas: cuándo se paga el aguinaldo, debes saber que en México, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año, como lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, a las y los trabajadores ya sea de base, de confianza, planta, sindicalizados, entre otros.

¿Cómo se calcula el aguinaldo en México?

Las personas trabajadoras tienen derecho a recibir una cantidad de dinero equivalente, como mínimo, a 15 días de salario. El aguinaldo se calcula multiplicando el salario al día por 15.

En el caso de los trabajadores que tengan un salario fijo, el cálculo debe hacerse con el salario cuota diaria, sin incluir ningún otro ingreso, respecto al suelo que perciban al momento del pago del aguinaldo.

Si el salario es variable, se debe tomar como base el ingreso promedio diario obtenido en los últimos 30 días trabajados, por cualquier concepto que reciba el trabajador.

¿Quiénes reciben aguinaldo?

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), los trabajadores que se desempeñen como vendedores, agentes de comercio o de seguros, la entrega de aguinaldo debe calcularse tomando en cuenta el promedio de los ingresos percibidos en el último año de trabajo o del tiempo proporcional de trabajo en caso que no hayan cumplido el año.

Los trabajadores con menos de un año en su empleo, sí tienen derecho al pago de aguinaldo; debe recibir la parte proporcional del tiempo que lleven laborando.

Mientras que, las personas contratadas como prestadoras de servicios profesionales no tienen derecho a recibir el pago de aguinaldo, exista una subordinación.

En el caso de los trabajadores que renuncien a su empleo antes del 20 de diciembre, tienen derecho a que se les cubra la parte proporcional de aguinaldo por el tiempo que laboraron.

¿Qué pasa si no recibo aguinaldo?

Es obligación del patrón pagar el aguinaldo. En caso de que no lo haga, el trabajador puede acercarse a la PROFEDET para solicitar orientación, asesoría, mediacoón y representación jurídica.

Los trabajadores tendrán un año, a partir del 20 de diciembre, para poder reclamar el pago de aguinaldo, en caso de que la prestación no se haya dado de forma completa o no se haya pagado.

En el caso de Puebla, se puede pedir el acompañamiento y representación gratuitos en la PROFEDET, vía telefónica al 2226894979, 2226894980, extensiones 20710 y 20711, al WhatsApp 55 1484 8737, o al correo electrónico [email protected].

Así como acudir a:

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral: Paseo San Francisco, local 207, Barrio del Alto

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: Calle 20 Sur 902, Azcárate

