La alimentación y el rendimiento escolar están estrechamente vinculados. Así lo explicó Josefa Gallego, especialista en nutrición infantil, quien destacó que los hábitos alimenticios antes y durante la jornada escolar influyen directamente en la concentración, el estado de ánimo y la energía de las niñas y los niños.

En entrevista con Poblanerías.com, Josefa Gallego explicó que el desayuno es la primera pieza del día y una de las más determinantes. “Antes de irse al colegio es clave preocuparse de que los hijos desayunen. La lonchera no es un reemplazo, sino un complemento”, señaló.

La especialista insiste en que esta primera comida no solo ofrece energía, sino que también prepara el cerebro para aprender y el cuerpo para las actividades físicas escolares.

El desayuno como punto de partida

Josefa Gallego explicó que el desayuno debe verse como el combustible esencial que pone en marcha el cuerpo y la mente. Los niños que asisten sin desayunar, afirma, suelen mostrar cansancio, distracción y bajo nivel de atención.

“Las profesoras pueden identificar de inmediato quién desayunó y quién no. Se nota en la actitud, en la disposición y en el comportamiento en clase”, comentó.

La diferencia, dijo, puede observarse incluso en las clases de deporte, donde quienes no comen antes de salir de casa presentan desánimo y menor rendimiento físico.

Para evitarlo, recomienda que el desayuno no se base únicamente en alimentos dulces o procesados.

“Es delicioso lo dulce, pero por la mañana hay que preferir lo salado. Un omelette con espinacas y un poco de fruta natural puede marcar la diferencia en la energía que tendrán hasta la siguiente comida”, explicó.

Qué evitar y qué incluir en la alimentación infantil

Sobre los productos que suelen parecer saludables, la especialista fue enfática: los cereales industriales, aun los que se promocionan como nutritivos, no son suficientes para un cerebro en crecimiento. Tampoco lo son los licuados o jugos que intentan sustituir comidas completas.

“Un licuado no es un desayuno. Es líquido con sabor, pero no aporta lo necesario para mantener la energía ni la concentración”, detalló. En cambio, recomienda preparar desayunos sencillos con ingredientes básicos que aporten proteínas, fibra y grasas saludables.

Entre sus sugerencias están los pancakes o waffles caseros, elaborados con harinas integrales y frutas naturales.

“En México hay una variedad enorme de frutas todo el año. Eso permite crear combinaciones nutritivas sin necesidad de azúcar refinada”, comentó.

Explicó que se puede aprovechar el fin de semana para cocinar en familia y congelar opciones para la semana.

“Con dos horas del sábado o domingo basta para preparar waffles, muffins o panes caseros que duren varios días. No hay que cocinar diario para comer bien”, señaló.

Organizarse en familia también alimenta los hábitos

La especialista enfatizó que la alimentación y el rendimiento escolar dependen también de la organización familiar. Las rutinas compartidas, los horarios definidos y la convivencia en la mesa ayudan a fortalecer los buenos hábitos.

“En mi casa cenamos juntos, sin distracciones, sin teléfonos ni pantallas. Todos comemos lo mismo y eso enseña a los niños a probar nuevos sabores, a no rechazar alimentos y a disfrutar la comida como un momento de encuentro”, explicó.

Este tipo de hábitos, añadió, evita que los niños desarrollen selectividad alimentaria —la negativa a comer ciertos alimentos—, un problema común que puede afectar su nutrición y, por tanto, su rendimiento académico.

Entrevista: Lizeth Flores Jácome

Producción: Juan Carlos Sánchez / Ana Fernanda Hernández

Edición: Mauricio Meléndez

—

POB/LFJ