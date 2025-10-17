Los Altares Monumentales de Huaquechula 2025 podrán visitarse del 28 de octubre al 2 de noviembre, una de las tradiciones más representativas del Día de Muertos en Puebla. En esta edición, se colocarán 34 altares distribuidos en la cabecera municipal, según informó el Ayuntamiento de Huaquechula.

De los altares programados, 30 serán realizados por familias en honor a personas fallecidas durante el último año, tres por la administración municipal, y uno por petición en vida de una vecina que solicitó ver cómo sería su altar antes de morir.

Cuándo y cómo ver los Altares Monumentales de Huaquechula 2025

El recorrido por los altares puede hacerse libremente entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre.

Durante estos días, las campanas de la iglesia repican a las 14:00 horas, momento en que las familias salen con velas para “recibir” a las almas de sus seres queridos.

El calendario de colocación sigue el orden tradicional:

28 de octubre: altares dedicados a quienes fallecieron en accidentes.

31 de octubre: ofrendas para infantes fallecidos, conocidas como altares de “angelitos”.

1 de noviembre: altares para adultos que perdieron la vida por diversas causas.

Cada altar mide entre tres y cinco metros de altura y está elaborado con madera, tela, flores de cempasúchil, velas y pan tradicional. Además, existen ofrendas para ánimas solas, en memoria de quienes no tienen familia que los recuerde.

Mapa y recorrido de los altares en Huaquechula

La Secretaría de Desarrollo Turístico y el Ayuntamiento de Huaquechula difundieron un mapa interactivo con las ubicaciones de los Altares Monumentales de Huaquechula 2025, disponible en la página oficial de Facebook del municipio.

El recorrido está organizado para que los visitantes puedan recorrer las calles principales, casas particulares y espacios públicos donde se colocarán los altares. Entre los principales atractivos se encuentran los caminos temáticos que enriquecen la experiencia:

Paseo del Xólotl , inspirado en el perro mítico que guía a las almas.

, inspirado en el perro mítico que guía a las almas. Sendero de las Ánimas , recorrido iluminado con velas y ofrendas.

, recorrido iluminado con velas y ofrendas. Camino al Mictlán , representación del trayecto de las almas hacia el más allá.

, representación del trayecto de las almas hacia el más allá. Corredor de ofrendas al ánima sola , dedicado a los olvidados.

, dedicado a los olvidados. Escenificación de panteón, con relatos y personajes tradicionales.

Además del recorrido, los visitantes podrán disfrutar de actividades culturales y artísticas organizadas por el municipio. Entre ellas destacan:

Presentaciones de danzas tradicionales, como los Voladores de Cuetzalan.

Exposición “La cruz y las cosechas”, que muestra la relación entre el campo y los rituales mortuorios.

Exhibiciones de arte efímero, gastronomía tradicional y presentaciones musicales.

Se espera una afluencia superior a los 50 mil visitantes durante los seis días de celebración, por lo que autoridades locales han implementado medidas de movilidad y limpieza para recibir a los turistas.

El Ayuntamiento emitió una serie de recomendaciones para quienes planeen asistir a esta festividad:

Consultar el mapa oficial antes de llegar.

Respetar los espacios privados, ya que muchos altares se montan dentro de viviendas.

Usar ropa y calzado cómodo para caminar.

Evitar tocar o mover los elementos de las ofrendas.

Participar con respeto en las actividades religiosas o simbólicas.

Altares Monumentales de Huaquechula: tradición viva en Puebla

Desde 1997, los Altares Monumentales de Huaquechula están reconocidos como Patrimonio Cultural del Estado de Puebla. Cada año, esta comunidad combina arte, fe y memoria en una expresión que une lo espiritual con lo colectivo.

En palabras del Ayuntamiento, esta celebración “mantiene viva una costumbre que honra la vida y recuerda a quienes partieron, con respeto, creatividad y devoción”.

Para más información y para consultar el mapa de altares, se puede visitar la página oficial de Facebook del Ayuntamiento de Huaquechula.

