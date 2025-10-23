Aunque el Hospital San Alejandro ya cuenta con equipamiento médico, insumos y 450 trabajadores en proceso de capacitación, su fecha oficial de inauguración sigue sin confirmarse, de acuerdo con autoridades estatales y federales del sector salud.

En conferencia de prensa, Gerónimo Lara Gálvez, delegado del programa IMSS-Bienestar en Puebla, declaró que no puede emitir información sobre la apertura del hospital, ya que no está bajo su responsabilidad directa.

“No es una unidad hospitalaria bajo la responsabilidad de IMSS-Bienestar. La información sobre este tema corresponde a la maestra Magdalena Tinajero, quien es la responsable de la coordinación nacional”, explicó.

Por su parte, el secretario de Salud del estado, Carlos Alberto Oliver Pacheco, señaló que la única información que ha recibido es que en el inmueble se realizan trabajos de limpieza y adecuaciones en áreas administrativas.

“La última información que tuve con la doctora es que solamente está el área de gobierno y están haciendo limpieza, eso es todo lo que se ha comentado”, afirmó.

Hay personal, equipo y capacitaciones… pero no hay cirugía

Días antes, María Magdalena Tinajero Esquivel, delegada del IMSS en Puebla, informó que el Hospital San Alejandro ya cuenta con todo el equipamiento necesario y que 450 trabajadores se encuentran ya en el inmueble, recibiendo capacitaciones sobre el uso de nuevos equipos, ejecución de pruebas y verificación de posibles fallas técnicas.

La mayoría de ellos ya laboraba anteriormente en San Alejandro y estaban comisionados en otras unidades mientras se rehabilitaba el edificio tras los daños del sismo de 2017.

“El retorno de médicos, enfermeras y personal será paulatino, conforme se completen los procesos de ajuste y validación técnica”, señaló Tinajero.

A pesar de no tener una fecha oficial de apertura, comerciantes informales ya comenzaron a instalarse en los alrededores del Hospital San Alejandro, iniciando con ello una disputa por espacios para vender productos una vez que el nosocomio comience a recibir pacientes.

Sobre este tema, Tinajero Esquivel indicó que el IMSS no ha solicitado formalmente la instalación de parquímetros, aunque consideró viable su colocación, debido a que los autos mal estacionados y el ambulantaje dificultan el ingreso de pacientes graves.

También explicó que se han sostenido conversaciones con el presidente municipal, Pepe Chedraui, para coordinar obras complementarias como la rehabilitación de banquetas, instalación de señalética y posible colocación de los parquímetros, aunque la decisión final depende del ayuntamiento.

—

POB/LFJ