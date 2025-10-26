En Puebla, el acceso a las áreas verdes se ha convertido en un reflejo de la desigualdad social. Mientras algunas zonas cuentan con parques planificados, camellones arbolados y espacios para el esparcimiento, otras apenas tienen árboles o jardines.

En entrevista con Poblanerías, Antonio Ferrer Martínez, coordinador de la iniciativa Árboles Patrimoniales de Puebla, la diferencia de áreas verdes en Puebla se debe tanto a la falta de planeación urbana, la desigualdad socioeconómica como a la ausencia de políticas públicas sostenibles.

Antonio menciona que existe un déficit cuantitativo y cualitativo en arbolados y áreas verdes, pues lo recomendable es que exista entre 9 y 15 metros cuadrados por habitante, ya que, en Puebla solo existe tan solo 2.4 metros cuadrados.

Áreas verdes en Puebla, un reflejo de desigualdad estructural

El déficit de vegetación no solo es ambiental, sino también social. Antonio Ferrer señaló que la distribución del arbolado urbano está directamente vinculada con la capacidad económica de las colonias.

“Generalmente, a mayor poder adquisitivo existe una mayor disponibilidad de áreas verdes y, a menor poder adquisitivo, menor disponibilidad”, comentó.

Mencionó que, de acuerdo con estudios de ONU Hábitat, las personas de bajos recursos usan más los espacios públicos porque no pueden acceder a sitios de recreación privada.

Sin embargo, son precisamente estas zonas las que menos espacios de este tipo poseen. Esta situación –opina– profundiza las desigualdades urbanas y afecta la calidad de vida de miles de habitantes.

Salud, movilidad y bienestar: lo que está en juego

Las áreas verdes son un elemento esencial en la salud física y mental en las zonas urbanas pues no solo contribuyen a mejorar la calidad del aire, sino que reducen el estrés y fomentan la actividad física, explicó.

Por eso, comenta que las colonias con menos acceso a parques o áreas arboladas suelen enfrentar mayores niveles de sedentarismo y menor movilidad activa.

Incluso, en zonas donde escasea la vegetación, caminar o andar en bicicleta se vuelve incómodo y poco seguro, especialmente bajo el sol o la lluvia.

Políticas ausentes y decisiones improvisadas

El coordinador de Árboles Patrimoniales de Puebla advirtió que el principal problema en la ciudad no es la falta de recursos, sino la inexistencia de políticas públicas estables y de largo plazo.

“Uno de los principales problemas que tenemos en materia de arbolado y áreas verdes es que no tenemos política pública. Comúnmente las acciones dependen mucho de la persona en turno o del enfoque de cada administración”, dijo.

Ferrer explicó que esta falta de continuidad se traduce en decisiones erráticas, como la reciente práctica de pintar los árboles de blanco, una acción que, explicó está prohibida en la mayoría de las ciudades del país.

“No existe un plan de manejo de áreas verdes con perspectiva de 15, 20 o 30 años. Todo es inmediato, y eso lleva a decisiones deficientes”, sostuvo.

Cuidar, plantar y conservar: una tarea compartida

Además de la falta de planeación, Antonio Ferrer señaló que el crecimiento urbano ha sido definido por intereses inmobiliarios, lo que limita aún más la creación de áreas verdes.

“Quienes definen la traza urbana son los inmobiliarios o los ejidatarios. Buscan maximizar el suelo con calles y banquetas angostas, sin espacio para árboles”, explicó.

Antonio Ferrer, propuso recuperar parte del espacio vehicular para jardines y camellones, especialmente en zonas donde las banquetas son demasiado estrechas.

“Si colocáramos tres jardineras por manzana, una en cada esquina y otra al centro, podríamos acercar vegetación a espacios donde antes no la había”, planteó.

También subrayó la importancia de que la comunidad participe activamente en el cuidado y manejo de parques, jardines y camellones.

Sin embargo, esta participación debe ser acompañada por orientación técnica e información adecuada, de modo que las acciones ciudadanas no se limiten a plantar por iniciativa propia, sino que respondan a criterios adecuados de conservación y planificación urbana.

Árboles para todos: una visión compartida

El coordinador enfatizó que plantar árboles sin información del alrededor y los tipos de plantas puede ser contraproducente.

Por ello, hace un llamado a que las autoridades desarrollen materiales de apoyo y paletas vegetales para orientar a las comunidades.

Finalmente, hizo un llamado a la población para asumir una visión más integral del espacio público y entender que el espacio urbano es compartido.

“Si plantamos un maguey junto a un andador, una persona con discapacidad visual podría lesionarse. Hay que pensar en todos los usos y en todas las personas.”

—

POB/LFJ