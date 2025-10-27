Asesinato de Miguel Ángel Beltrán: periodista hallado en la carretera Durango–Mazatlán

Asesinato de Miguel Ángel Beltrán: hallan al periodista en la Durango–Mazatlán; FGE investiga y se reporta un mensaje junto al cuerpo.

El asesinato de Miguel Ángel Beltrán, periodista duranguense de 60 años, fue confirmado el 26 de octubre. Su cuerpo fue hallado el sábado 25 en el poblado Río Chico, a la altura del kilómetro 30 de la carretera libre Durango–Mazatlán, envuelto en una cobija y junto a un mensaje que decía: “Por andar levantando falsos a la gente de Durango”.

La Fiscalía General del Estado investiga el caso; el comunicador fue identificado por su hijo, quien lo vio por última vez el jueves 23. De acuerdo con Vanguardia y El Financiero, el hallazgo ocurrió en el municipio de Durango.

Qué se sabe del hallazgo

De acuerdo con Vanguardia, la FGE confirmó la localización sin vida y medios locales reportaron que el cuerpo estaba en un paraje de Río Chico, a la altura del kilómetro 30 de la libre a Mazatlán.

Latinus refiere que presentaba signos de violencia y que el reconocimiento oficial ocurrió el domingo 26.

Quién era Miguel Ángel Beltrán

El periodista colaboró en medios locales como Contexto y La Voz de Durango, principalmente en deportes, y fue vocero del SNTE en la entidad.

TAMBIÉN LEER: México se ubica entre los países con más inseguridad para periodistas

En años recientes migró a formatos digitales: TikTok (como “El Capo”) y Facebook (La Gazzeta Dgo). Infobae y Vanguardia señalan que tenía 60 años y que su contexto profesional incluía coberturas sociales y de seguridad.

Publicaciones recientes de Miguel Ángel Beltrán

El País reporta que en sus últimas publicaciones habló de dinámicas de grupos criminales en Durango y advirtió sobre posibles escaladas de violencia. Ese medio detalla que el cuerpo fue hallado en la Durango–Mazatlán y que la familia lo identificó el 26 de octubre.

Investigación y reacciones sobre el asesinato de Miguel Ángel Beltrán

Hasta el momento, autoridades estatales no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre el caso, según El Financiero. Contexto de Durango lamentó el fallecimiento:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero periodista, Miguel Ángel Beltrán”, publicó en redes.

Organizaciones como Artículo 19 han registrado asesinatos de comunicadores durante 2025, de acuerdo con Infobae y El Financiero.

—

POB/JCSD