Atlixco celebrará una edición más de la Feria de la Cecina 2025 que se celebrará del 17 al 19 de octubre.
El evento busca resaltar la gastronomía, cultura y tradiciones de la región, ofreciendo una experiencia para habitantes y visitantes.
De acuerdo con un comunicado, Ariadna Ayala, presidenta municipal, destacó la participación de la ciudadanía atlixquense, que une esfuerzos para impulsar actividades que profesionalizan la industria turística y consolidan la oferta gastronómica con experiencias diferentes.
Ariadna Ayala informó que la feria volverá a realizarse en los mercados municipales de Atlixco, con el objetivo de devolver visibilidad e importancia a estos espacios tradicionales.
Qué habrá en la Feria de la Cecina 2025
La Feria de la Cecina, será de acceso gratuito y espera recibir a miles de visitantes, se prevé el consumo de más de 10 toneladas de cecina, además de artesanías y bebidas locales.
De acuerdo con las autoridades, el evento podría generar más de 4 millones de pesos en derrama económica.
