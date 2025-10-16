La Feria de la Cecina en Atlixco se realizará del 18 al 19 de octubre de 2025 en los mercados municipales con entrada gratuita.

Atlixco celebrará una edición más de la Feria de la Cecina 2025 que se celebrará del 17 al 19 de octubre.

El evento busca resaltar la gastronomía, cultura y tradiciones de la región, ofreciendo una experiencia para habitantes y visitantes.

De acuerdo con un comunicado, Ariadna Ayala, presidenta municipal, destacó la participación de la ciudadanía atlixquense, que une esfuerzos para impulsar actividades que profesionalizan la industria turística y consolidan la oferta gastronómica con experiencias diferentes.

Ariadna Ayala informó que la feria volverá a realizarse en los mercados municipales de Atlixco, con el objetivo de devolver visibilidad e importancia a estos espacios tradicionales.

Qué habrá en la Feria de la Cecina 2025

La Feria de la Cecina, será de acceso gratuito y espera recibir a miles de visitantes, se prevé el consumo de más de 10 toneladas de cecina, además de artesanías y bebidas locales.

De acuerdo con las autoridades, el evento podría generar más de 4 millones de pesos en derrama económica.

