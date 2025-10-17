A partir del 1 de enero de 2026, entrarán en vigor los nuevos precios del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS 2026), resultado de las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados.

La reforma fue avalada con mayoría de votos de Morena, PT y Partido Verde, mientras que la oposición argumentó que las medidas son de carácter recaudatorio.

Bebidas light y sueros tendrán nuevos impuestos

Uno de los cambios más visibles para el público será en las bebidas saborizadas.

El impuesto por litro pasará de $1.6451 a $3.0818, lo que representa un incremento del 87%. Esto significa que cada litro de refresco pagará casi el doble de IEPS en comparación con el vigente en 2025.

Además, por primera vez se aplicará un gravamen a las bebidas con edulcorantes naturales o artificiales, es decir, las versiones light, cero o dietéticas. Estas bebidas, que hasta ahora no estaban sujetas al impuesto, tendrán una cuota de $1.50 por litro.

Este ajuste fue resultado de un acuerdo de última hora entre legisladores y representantes de la industria refresquera, quienes negociaron una tasa diferenciada para las versiones sin azúcar.

En el mismo apartado, la reforma al IEPS incluye también a los sueros orales que contengan azúcares añadidos, saborizantes o edulcorantes no calóricos.

Estos productos se considerarán dentro del grupo de bebidas saborizadas y, por tanto, tendrán la misma cuota de 3.0818 pesos por litro. Sin embargo, los sueros terapéuticos que cumplan con la composición recomendada por las autoridades de salud no estarán sujetos al impuesto, según el documento aprobado.

Cigarros y productos con nicotina también se encarecerán

El aumento en los precios IEPS 2026 también impactará al tabaco. Para los cigarros, puros y otros tabacos labrados, el impuesto ad-valorem subirá de 160% a 200%, mientras que los puros hechos a mano pasarán de 30.4% a 32%.

La cuota específica por cigarro también se elevará: pasará de $0.6445 a $0.8516 en 2026, con aumentos graduales hasta alcanzar $1.1584 por unidad en 2030.

Por otro lado, la reforma incorpora un nuevo gravamen para productos con nicotina, como vapeadores o bolsas de nicotina, que tendrán una tasa de 200%, excepto cuando se trate de medicamentos con registro sanitario.

De esta forma, tanto los productos tradicionales como las alternativas al tabaco tendrán un incremento significativo en su precio final al consumidor.

Videojuegos violentos tendrán un impuesto del 8% en IEPS 2026

Otra de las modificaciones relevantes es la incorporación de un impuesto del 8% para la venta o descarga digital de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos.

El gravamen aplicará tanto a la compra física en tiendas como al acceso digital en plataformas y consolas. En el caso de los distribuidores extranjeros, deberán registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para retener y declarar el impuesto correspondiente en México.

Con este cambio, los videojuegos que contengan material clasificado para mayores de edad incrementarán su precio final desde 2026, tanto en formato físico como digital.

Apuestas y sorteos también subirán su carga fiscal

El dictamen también eleva los impuestos aplicables a juegos, sorteos y apuestas. Para las actividades presenciales, la tasa pasará de 30% a 50%, mientras que los juegos en línea o sorteos operados desde el extranjero pagarán por primera vez un gravamen del 50%.

Esta medida amplía la recaudación hacia el sector del entretenimiento digital y los sorteos realizados por plataformas sin domicilio fiscal en México.

Por qué aumentarán los precios a partir de 2026

Los precios IEPS 2026 subirán debido al incremento de las cuotas y tasas de este impuesto, que grava el consumo de productos considerados de alto impacto en salud o recreación.

De acuerdo con la exposición de motivos, la Secretaría de Hacienda argumenta que el gasto público en atención médica derivado del consumo de azúcar, tabaco y nicotina justifica la reforma.

Sin embargo, el aumento de estas cuotas tendrá un efecto directo en el bolsillo de los consumidores, ya que los fabricantes y distribuidores trasladarán el impuesto al precio final.

Según estimaciones legislativas, solo el aumento a las bebidas saborizadas aportará más de 75 mil millones de pesos adicionales a la recaudación del gobierno federal durante 2026.

