Reportan avances en programa de apoyo a policías Puebla para mejorar sus viviendas

El programa de apoyo a policías beneficiará a más de 11 mil 500 elementos con materiales y equipamiento para vivienda.

A 299 días del inicio de la actual administración estatal, el Gobierno de Puebla informó avances del programa de apoyo a policías, con el cual se busca mejorar las condiciones de vivienda de los cuerpos de seguridad del estado. La iniciativa contempla una inversión de 110 millones de pesos y beneficiará a más de 11 mil 500 elementos de la Policía Estatal y Policía Auxiliar.

De acuerdo a un comunicado, el subsecretario de Vivienda, José Luis Figueroa, señaló que el programa registra un avance superior al 70 por ciento en la integración del padrón de beneficiarios, mediante la coordinación entre la Subsecretaría de Vivienda, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Auxiliar.

Los apoyos están dirigidos a personal operativo y administrativo, incluidos custodios, bomberos, elementos forestales, médicos y adultos mayores pertenecientes a las corporaciones de seguridad. El objetivo es fortalecer el entorno familiar y mejorar las condiciones de vida de quienes laboran en tareas de seguridad pública.

El programa contempla tres tipos de paquetes: uno con materiales de mantenimiento (tinacos, cemento y varilla); otro con equipamiento doméstico (calentadores solares, hornos de microondas y licuadoras); y un tercero con electrodomésticos como refrigeradores y pintura para el hogar.

Durante los últimos meses se instalaron módulos de atención para el registro de los elementos activos, y en octubre el programa se ampliará a los CECORE de Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán, San Martín, Tepeaca y Chalchicomula de Sesma, con el fin de garantizar cobertura en distintas regiones del estado.

Estas acciones forman parte de las estrategias estatales de fortalecimiento a las corporaciones de seguridad, orientadas a mejorar sus condiciones de vida y brindar estabilidad a sus familias.

