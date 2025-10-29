Con las Becas BUAP institucionales, la Máxima Casa de estudios de Puebla ofrecerá apoyos económicos de hasta 5,500 pesos para estudiantes de nivel medio superior, técnico superior universitario y licenciatura, correspondiente al periodo de primavera 2025. La convocatoria permanecerá abierta del 29 de octubre al 7 de noviembre de 2025.

De acuerdo a la convocatoria, el registro debe realizarse en el portal https://becas.buap.mx usando el correo institucional.

Las modalidades disponibles son:

Beca de Excelencia: $5,500.00

$5,500.00 Beca Académica: $4,000.00

$4,000.00 Beca Socioeconómica: $4,000.00

$4,000.00 Beca de Talentos Universitarios: $4,000.00

Los resultados de las Becas BUAP se publicarán el 19 de noviembre de 2025 y el pago se realizará durante la segunda quincena de noviembre.

Entre los requisitos generales para postular, se encuentran:

Estar inscrito o reinscrito en el periodo otoño 2025

No recibir otra beca institucional, pública o privada

Cumplir con los requisitos específicos según la modalidad

El trámite exige subir la documentación requerida en formato PDF, incluyendo identificación oficial vigente, comprobante bancario reciente con CLABE, y carta de forma de pago descargada desde el sistema.

Los estudiantes que representen a la BUAP en actividades deportivas, artísticas o de investigación también podrán postular a la beca de talentos.

El comité técnico calificador revisará todas las solicitudes y determinará los beneficiarios de las Becas BUAP conforme al promedio, porcentaje de créditos cursados y, en su caso, mérito artístico o deportivo.

Más información puede solicitarse al correo [email protected] o a los teléfonos 222 229 5500 ext. 5944, 3550 y 3548, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

__

POB/KPM