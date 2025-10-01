El sistema de bicicletas públicas en Puebla fue propuesto en el Congreso local por el diputado Roberto Zataráin (MORENA) como una estrategia para mejorar la movilidad no motorizada en los 217 municipios del estado. La iniciativa plantea reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial con el fin de reducir la dependencia del automóvil y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte.

La propuesta busca que los ayuntamientos realicen estudios de vialidad para evaluar la implementación de sistemas de bicicletas públicas y que se establezcan biciestacionamientos públicos en diferentes puntos de las ciudades.

Bicicletas públicas ¿una solución a la movilidad?

Zataráin señaló que actualmente 80% de los recursos de movilidad en Puebla se destinan a la infraestructura vehicular, aunque la mayoría de la población no utiliza automóvil. Por ello, considera que las bicicletas públicas pueden ser un punto de inflexión en la agenda de movilidad estatal.

Para la capital, se contempla que los biciestacionamientos se ubiquen cerca de estaciones de la RUTA y de futuros proyectos como el cablebús, de modo que exista un sistema de transporte integrado. Además, se analiza que el servicio de bicicletas públicas y la RUTA compartan una tarifa única de acceso y pago.

Beneficios del uso de la bicicleta

La ONU reconoce que caminar y andar en bicicleta son los medios de transporte más económicos y sustentables. Además, ofrecen beneficios directos para la salud, el medio ambiente y el desarrollo urbano.

Entre los principales efectos positivos del ciclismo están:

Salud cardiovascular: pedalear con regularidad reduce hasta en un 50% el riesgo de infarto, mejora la presión arterial y regula el colesterol.

pedalear con regularidad reduce hasta en un 50% el riesgo de infarto, mejora la presión arterial y regula el colesterol. Fortalecimiento del sistema inmune: la actividad activa los fagocitos, que eliminan bacterias dañinas.

la actividad activa los fagocitos, que eliminan bacterias dañinas. Protección de articulaciones: al no recaer todo el peso en las rodillas, disminuye el desgaste y el dolor articular.

al no recaer todo el peso en las rodillas, disminuye el desgaste y el dolor articular. Control de peso: una sesión de 30 minutos permite quemar alrededor de 300 calorías de manera saludable.

El legislador destacó que experiencias similares en otras ciudades han demostrado que estos sistemas mejoran la movilidad urbana, reducen la contaminación y motivan hábitos más saludables. En Puebla, de aprobarse, la propuesta representaría un paso hacia una movilidad más inclusiva, sustentable y accesible.

