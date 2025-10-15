El Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 se lleva a cabo en San Pedro Cholula, Puebla, del 15 al 19 de octubre de 2025, con la participación de 64 equipos internacionales en ramas varonil y femenil.

El torneo tiene lugar en el Parque Soria, frente a la Gran Pirámide, donde se instaló una arena con capacidad para mil 500 espectadores.

Participan equipos de países como Alemania, Estados Unidos, Australia, Italia, Japón, Polonia y México, entre otros. Este evento otorga puntos para el ranking mundial y olímpico, y forma parte del proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Boletos del Mundial de Voleibol de Playa en Cholula

Los boletos para el Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 ya están disponibles en el portal de Superboletos.com, así como en las taquillas del Parque Soria durante los días del torneo.

Los precios varían de acuerdo con la fase de competencia:

Fase de grupos (15 al 17 de octubre): 112 pesos.

Partidos de eliminación (sábado 18 de octubre): 224 pesos.

Finales (domingo 19 de octubre): 336 pesos.

Los encuentros se jugarán en dos horarios: matutino y vespertino. Por la mañana serán de 08:00 a 14:00 horas, mientras que por la tarde será de 16:00 a 21:00 horas.

Para el fin de semana, los horarios se ajustarán a 09:00 y 18:00 horas el sábado, y a 09:00 y 14:00 horas el domingo, día en que se jugarán las finales por las medallas de oro, plata y bronce.

El torneo cuenta con 32 equipos por categoría, divididos en ocho grupos de cuatro, quienes se enfrentarán en la fase de grupos.

Los tres primeros lugares de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda: los líderes pasarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos y terceros disputarán los dieciseisavos de final.

Posteriormente, los ganadores continuarán a cuartos, semifinales y finales. Los perdedores de semifinales competirán por la medalla de bronce.

