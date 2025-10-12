BUAP desarrolla biosensores para detectar bacterias y toxinas en alimentos

El investigador de la BUAP, Luis Ramiro Caso Vargas, crea biosensores capaces de detectar bacterias patógenas y compuestos que causan intoxicaciones alimentarias.

El doctor Luis Ramiro Caso Vargas, investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, desarrolla biosensores ópticos para detectar bacterias patógenas como Pseudomonas aeruginosa y Brucella spp., así como compuestos que provocan intoxicaciones alimentarias. Estos dispositivos tienen aplicación en entornos hospitalarios y en el control de calidad de alimentos.

De acuerdo a un comunicado, Pseudomonas aeruginosa es una bacteria presente en hospitales capaz de causar infecciones graves en personas inmunodeprimidas. Para identificarla, el investigador diseñó un biosensor elaborado con obleas de dióxido de silicio de un centímetro cuadrado, modificadas químicamente para inmovilizar biomoléculas que actúan como biorreceptores, en este caso, anticuerpos.

El proceso incluye el uso de compuestos químicos que se fijan al silicio y una segunda capa de moléculas llamadas crosslinkers, que permiten adherir una proteína denominada estreptavidina, la cual se une a los anticuerpos que reconocen a la bacteria objetivo. Para verificar el funcionamiento, se emplean técnicas como espectroscopía infrarroja (FT-IR), microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía de fluorescencia.

En esta investigación colabora la doctora Norma Elena Rojas Ruiz, del Instituto de Ciencias de la BUAP (ICUAP), especializada en el aislamiento de microorganismos en distintos ambientes.

Otra línea de trabajo del doctor Caso Vargas consiste en un biosensor basado en nanopartículas de oro, desarrollado junto con la doctora Leslie Arcila Lozano, Investigadora por México en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del IPN. Este sistema utiliza nanoesferas fluorescentes que se adhieren a las bacterias para su detección mediante la intensidad de la luz emitida.

El investigador también ha desarrollado biosensores para detectar Brucella spp., causante de la brucelosis, utilizando una estructura similar a la del dispositivo para Pseudomonas aeruginosa. En este proyecto participan los doctores Edith Chávez Bravo (ICUAP) y Efraín Rubio Rosas (Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento).

Respecto a los compuestos tóxicos en alimentos, Caso Vargas ha diseñado biosensores que identifican aminas biógenas, sustancias generadas por bacterias durante la descomposición de alimentos. El dispositivo utiliza la enzima Diamina Oxidasa, la cual reacciona con estas moléculas provocando un cambio de color: entre más clara la muestra, menos contaminación.

Te puede interesar: CIDS BUAP celebra 40 y 20 años de la Maestría y Doctorado en Dispositivos Semiconductores

Las pruebas se realizaron con quesos añejo, azul y gouda, además de salmón y tilapia. El investigador también desarrolla sensores electroquímicos basados en “polímeros con huella molecular” para detectar histamina, la amina biógena más potente. En este proyecto colaboran los doctores Walter Torres Hernández (Universidad del Valle, Colombia) y Harold Díaz Segura.

Estas investigaciones forman parte del trabajo del Cuerpo Académico “Biotecnología Ambiental” de la BUAP, con el objetivo de mejorar los sistemas de diagnóstico y prevención en salud alimentaria y hospitalaria.

__

POB/KPM