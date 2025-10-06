BUAP realiza Congreso Enviro EpiHealth sobre epigenética y salud ambiental

El Congreso Enviro EpiHealth de la BUAP reúne a especialistas para analizar la relación entre epigenética, salud y medio ambiente.

La epigenética es un área del conocimiento que ha cobrado relevancia debido a la relación entre los factores ambientales y diversas enfermedades. En este contexto, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla inauguró el Segundo Congreso Internacional Enviro EpiHealth BUAP, con sede en la Facultad de Medicina.

De acuerdo a un comunicado, la rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó que la epigenética permite comprender cómo los contaminantes, la alimentación o el entorno influyen en la expresión genética y el desarrollo de enfermedades crónicas. Posteriormente, impartió la conferencia “Epigenética e hipercolesterolemia familiar”, en la que explicó los procesos de replicación, transcripción y división celular del material genético, así como la forma en que los metabolitos y el ambiente pueden activar ciertos genes.

Durante la inauguración, la directora del Laboratorio Internacional EPIGEN BUAP y coordinadora del congreso, Karla Rubio Nava, explicó que del 6 al 9 de octubre se abordarán los avances científicos en el estudio del exposoma, es decir, el conjunto de exposiciones ambientales a las que una persona está sujeta a lo largo de su vida. Señaló que esta línea de investigación marca el inicio de una nueva etapa en la prevención de enfermedades y en el desarrollo de terapias personalizadas.

“La exposómica explora cómo los contaminantes del aire, agua y alimentos, así como los factores de estrés social o psicológico, configuran nuestra biología e inciden en la salud metabólica, cardiovascular y cerebral”, explicó Rubio Nava.

Por su parte, el director de la Facultad de Medicina, Celso Enrique Romero Cortés, y la subdirectora de Enseñanza e Investigación de la Secretaría de Salud de Puebla, Fabiola Trujeque Palacios, destacaron que este congreso fortalece el intercambio académico y científico, y promueve nuevas colaboraciones para la investigación aplicada en salud pública.

El Segundo Congreso Internacional Enviro EpiHealth[MX] incluye ponencias, talleres y presentación de carteles sobre medicina traslacional, marcadores biomoleculares de exposición ambiental, ciencia básica y nuevas terapias personalizadas.

