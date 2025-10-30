BUAP: Validan proceso de elección de directores en ocho unidades académicas

La elección de directores de la BUAP en ocho unidades académicas y de los consejos de Unidad Académica fue calificada como válida y legal.

(Foto: BUAP)

El proceso de elección de directores y de integrantes de los consejos de Unidad Académica de la BUAP fue calificado como válido y legal este 29 de octubre, durante sesiones extraordinarias de los 44 consejos de Unidad Académica, considerados la máxima autoridad en las facultades, escuelas e institutos de la universidad.

De acuerdo a un comunicado, la jornada del 28 de octubre se desarrolló conforme a los estatutos universitarios y contó con la participación de los sectores académico, estudiantil y no académico. En total, se eligieron directores para las facultades de Administración, Ciencias Biológicas, Cultura Física, Enfermería y Ciencias Agrícolas y Pecuarias, así como para las preparatorias Alfonso Calderón Moreno, 2 de Octubre de 1968 y Urbana Enrique Cabrera Barroso.

Para cada dirección se registró más de un candidato o candidata, cuyas propuestas fueron presentadas a la comunidad universitaria antes de la jornada de votación. El proceso se realizó de manera presencial, libre, directa y secreta. Las mesas directivas de casilla estuvieron integradas por representantes de los tres sectores universitarios, encargados de resguardar el material electoral y firmar las actas correspondientes.

Los directores electos son:

  • Cultura Física: Andrea Flores Flores
  • Ciencias Agrícolas y Pecuarias: Pablo Zaldívar Martínez
  • Enfermería: Francisco Báez Hernández
  • Ciencias Biológicas: Dolores López Morales
  • Administración: Guadalupe Morales Espíndola
  • Preparatoria Alfonso Calderón Moreno: Juana Concepción Meneses Juárez
  • Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso: Rosario García Viveros
  • Preparatoria 2 de Octubre de 1968: Irma García Ortega

En la elección de los 44 consejos de Unidad Académica para el periodo 2025-2027 se registraron 953 fórmulas, de las cuales resultaron ganadoras 780. Estos órganos colegiados incluyen representación de los sectores académico, estudiantil y no académico, responsables de deliberar y tomar decisiones sobre la vida institucional universitaria.

 

