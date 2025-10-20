BUAP inaugura exposición La Memoria Azul con planos históricos de Puebla

Exposición La Memoria Azul muestra ocho facsímiles con planos y mapas históricos de Puebla de principios del siglo XX.

Un total de ocho facsímiles conforman la exposición La memoria azul, una muestra que retrata la historia urbana de la ciudad de Puebla a inicios del siglo XX. La exposición fue inaugurada en el vestíbulo de la Biblioteca Central Universitaria, en Ciudad Universitaria.

De acuerdo a un comunicado, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez recorrió los planos y mapas que integran la exposición, los cuales presentan un característico fondo azul con líneas blancas y corresponden a reproducciones de documentos históricos resguardados por la Mapoteca Jorge A. Vivó Escoto, del Instituto de Ciencias de la BUAP.

Durante la inauguración participaron el director del Instituto de Ciencias (ICUAP), Jorge Juárez Posadas; la coordinadora de Vinculación Social, María del Rayo Santillán Olea; la encargada de la mapoteca, Yaselda Chavarín Pineda; y el jefe de la Biblioteca Central Universitaria, René García Espinosa de los Monteros.

La muestra permanecerá abierta al público en el vestíbulo de la Biblioteca Central Universitaria, donde la comunidad universitaria podrá conocer parte del acervo histórico que documenta la evolución urbana de Puebla.

