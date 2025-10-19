BUAP desarrolla Inocrep, inoculante que aumenta la producción agrícola

El inoculante Inocrep, de la BUAP, eleva hasta seis veces el rendimiento agrícola y reduce 50% el uso de fertilizantes químicos.

En la búsqueda de soluciones tecnológicas para promover una agricultura sustentable, investigadores de la BUAP desarrollaron un inoculante Inocrep que incrementa hasta seis veces el rendimiento de cultivos como jitomate, maíz, frijol, papa y flores de ornato. Además, ayuda a resistir la sequía y salinidad del suelo, y reduce en un 50 por ciento el uso de fertilizantes químicos.

De acuerdo a un comunicado, el proyecto está integrado por especialistas de la Facultad de Ciencias Biológicas y del Instituto de Ciencias: Yolanda Elizabeth Morales García, Jesús Muñoz Rojas, Antonino Báez Rogelio y Ana Line García Torres. La investigación combina biotecnología microbiana, escalamiento industrial y certificación de calidad.

Inocrep está compuesto por seis especies de bacterias benéficas —Azospirillum brasilense Sp7, Burkholderia unamae MTl 641, Pseudomonas putida KT2440, Sphingomonas sp. OF 178, Gluconoacetobacter diazotrophicus PAl 5 y Bradyrhizobium sp. MS22— que se adhieren naturalmente a las semillas, eliminan patógenos y respetan las bacterias útiles del entorno.

Los primeros experimentos mostraron resultados significativos: una muestra de maíz criollo inoculada con Inocrep produjo mazorcas de 1.2 kilos frente a 0.47 kilos sin inocular. En cultivos extensivos, el rendimiento alcanzó 17 toneladas por hectárea, frente a las cuatro toneladas previas.

En cuanto a costos, una dosis de 300 mililitros puede aplicarse en una hectárea, lo que hace a Inocrep una alternativa competitiva en el mercado. A nivel mundial, no existe otra patente similar, ya que además de mejorar los rendimientos, remueve sustancias dañinas para la salud y actúa incluso con limitación de agua.

La investigación comenzó en 2008 como parte de una tesis doctoral y obtuvo en 2016 su patente otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Posteriormente, se creó la spin off “MicroBST Yoliza” para su producción y comercialización. Su aplicación ha sido probada en cultivos de Morelia, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase final para su registro sanitario ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la validación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que evaluará la efectividad del producto.

Los investigadores detallaron que se han implementado protocolos de manufactura y control de calidad basados en las normas ISO 9000 e ISO 17025, con el objetivo de garantizar la inocuidad y eficiencia del producto en todas sus etapas de producción.

