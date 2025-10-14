BUAP construirá pista de atletismo avalada por World Athletics

Pista de atletismo de la BUAP será de clase 1 y avalada por World Athletics, única en Latinoamérica para atletas de alto rendimiento.

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva, la BUAP inició la construcción de una pista de atletismo de tartán y campo traviesa en la Preparatoria Alfonso Calderón Moreno. Este espacio será único en Latinoamérica, al contar con el aval de la World Athletics por cumplir con los requisitos de un centro de alto rendimiento apto para competencias internacionales.

De acuerdo a un comunicado, la obra se proyecta como un punto de formación para atletas de alto rendimiento y un espacio que también podrá albergar actividades culturales. Durante la colocación de la primera piedra, se entregaron además 40 computadoras a la comunidad del plantel.

La directora de la preparatoria, Concepción Meneses Juárez, resaltó que el inicio de la construcción coincide con el 50 aniversario de la institución, lo que representa un avance significativo para su comunidad estudiantil.

El director de Infraestructura Educativa, José Daniel Gámez Rodríguez, detalló que el proyecto contempla:

Pista de atletismo con revestimiento sintético (tartán) de 400 metros y ocho carriles.

Pista de calentamiento, cancha de fútbol profesional y área de lanzamiento de jabalina.

Gradas, rampas, gimnasio, oficinas, espacios para fisioterapia y medicina de alto rendimiento.

Servicios sanitarios, palcos techados, elevador e instalaciones eléctricas, hidráulicas y pluviales.

Áreas recreativas, senderos, jardines y pista para campo traviesa.

En total, se intervendrán más de 82 mil metros cuadrados y las edificaciones cubrirán 8 mil 828 metros cuadrados. Las gradas poniente incluirán un sótano con áreas médicas, gimnasio y pista subterránea de calentamiento.

Finalmente, la Rectora supervisó la maqueta del proyecto junto con los arquitectos Gustavo Alonso Álvarez Suárez y Gustavo Alonso Álvarez Sandoval, quienes presentaron los detalles técnicos y de diseño.

