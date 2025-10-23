Recibe BUAP 60 toneladas de víveres de la UNAM en apoyo a la Sierra Norte

La UNAM donó 60 toneladas de víveres para familias afectadas por lluvias en la Sierra Norte de Puebla, que entregará la BUAP.

Para apoyar a las familias afectadas por las intensas lluvias en la Sierra Norte del estado de Puebla, la BUAP recibió 60 toneladas de víveres por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que fueron donadas por la comunidad universitaria de esa casa de estudios. Este apoyo es parte de una campaña solidaria entre instituciones educativas.

De acuerdo a un comunicado, en la recepción de la entrega en el Complejo Cultural Universitario, la rectora Lilia Cedillo Ramírez comunicó que dichas donaciones se entregarán en el transcurso de la semana a los complejos Regional Norte y Nororiental para su distribución.

“Agradecemos a toda la comunidad por este gesto solidario. La UNAM siempre ha sido nuestro ejemplo a seguir en los aspectos académico, cultural y de investigación. Son una comunidad que siempre tiende la mano a quienes lo necesitan y este caso no es la excepción”, expresó.

Informó que los estudiantes de las mencionadas sedes de la BUAP colaboran en:

La entrega de las donaciones

Labores de limpieza

Jornadas de salud para ayudar a las familias afectadas

“Como universitarios estamos juntos”, destacó la rectora Cedillo Ramírez.

Te puede interesar: Investigadora BUAP se integra al comité editorial de Journal of Molecular Structure

Por su parte, Tania Paola Bustamante Juárez, de la Dirección de Atención a la Comunidad de la UNAM, expresó que la entrega de víveres y enseres es muestra de la solidaridad de los universitarios en beneficio de las comunidades afectadas por el fenómeno meteorológico.

Al evento acudieron:

Damián Hernández Méndez, secretario General

Carlos Martín del Razo Lazcano, tesorero General

Jorge Avelino Solís, coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil

Omar Aguirre Ibarra, defensor de los Derechos Universitarios

Flavio Guzmán Sánchez, director del Complejo Cultural Universitario

También participaron alumnos de las facultades de Artes, Ciencias de la Comunicación y Artes Plásticas y Audiovisuales, así como trabajadores de diversas dependencias administrativas, quienes colaboraron en la recepción de las provisiones.

__

POB/KPM