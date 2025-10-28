Más de 100 elementos de diferentes corporaciones, uso de drones, cámaras térmicas, binomios caninos, georadar y maquinaria especializada forman parte de la intensa búsqueda de Liam Tadeo, un niño de 6 años desaparecido desde el 9 de octubre en la colonia Piedras Pintadas, en Huauchinango, tras las lluvias que afectaron severamente la Sierra Norte de Puebla.

A tres semanas de la tragedia, las labores siguen. Autoridades de los tres niveles de gobierno —incluyendo la Secretaría de Marina, Sedena, Protección Civil, Comisión de Búsqueda del Estado y la Policía Municipal— continúan con operativos terrestres, aéreos y acuáticos para localizar al menor.

Según lo informado por el gobierno estatal, la búsqueda de Liam Tadeo se ha extendido a lo largo de 30 kilómetros entre la colonia Piedras Pintadas y la presa de Tenango de las Flores, abarcando el cauce del río Cuacuila, donde se han desplegado brigadas con tecnología de punta.

En las labores, se utilizan drones con cámaras térmicas, binomios caninos, embarcaciones, y maquinaria pesada para remover escombros.

El fin de semana, familiares y vecinos protestaron ante rumores de que se suspendería la búsqueda. El alcalde Rogelio López Angulo, mandos de la Secretaría de Marina y representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas desmintieron esta versión y reiteraron que el operativo sigue activo.

Aunque reconocieron que eventualmente las fuerzas federales podrían retirarse, la autoridad municipal continuará con la búsqueda, aunque sin el equipo técnico especializado.

Liam cumplió años apenas días antes del desastre. Su abuela, María Magdalena Sosa Santos, fue localizada sin vida a 500 metros del domicilio, mientras que su hermano mayor resultó lesionado.

Abigail Lechuga, madre del niño, dejó su trabajo como enfermera en Puebla capital para encabezar la búsqueda. Desde los primeros momentos recorrió la zona con su uniforme aún puesto, mientras las autoridades retiraban lodo, piedras y restos de la vivienda colapsada donde Liam vivía con su abuela y su hermano.

Otro desaparecido: Pedro Segura Muñoz

Además de la búsqueda de Liam Tadeo, en la Sierra Norte de Puebla continúa activa la ficha de Pedro Segura Muñoz, adulto mayor de 75 años desaparecido en Tetela de Ocampo. Las autoridades estatales y municipales se han reunido con sus familiares para coordinar acciones de localización.

Ambos casos permanecen como prioridad en las labores posteriores a las lluvias intensas del 9 y 10 de octubre, que dejaron un saldo oficial de 22 personas fallecidas.

