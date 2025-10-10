Cabildo de Puebla aprueba Ley de Ingresos y estímulos fiscales para 2026

Durante la décima quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Puebla fueron aprobados diversos puntos orientados a fortalecer la participación ciudadana y actualizar disposiciones fiscales para el próximo año.

De acuerdo a un comunicado, por mayoría de votos se aprobó el dictamen con la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2026. También se avalaron por unanimidad los dictámenes sobre la zonificación catastral, las tablas de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos, y los valores catastrales de construcción por metro cuadrado para el mismo ejercicio. Ambos serán turnados al Congreso del Estado para su dictaminación final.

Asimismo, las y los regidores aprobaron un dictamen de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal que permitirá a la Tesorería implementar un estímulo fiscal mediante el pago anual anticipado del impuesto predial y los derechos por el servicio de limpia.

El acuerdo establece que las personas contribuyentes al corriente podrán pagar del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 las contribuciones del Ejercicio Fiscal 2026 con las tarifas vigentes en 2025. Quienes tengan adeudos anteriores podrán regularizarlos con descuentos de 100 por ciento en multas y hasta 80 por ciento en recargos si lo hacen antes del 31 de diciembre de 2025, o con 100 por ciento de descuento en multas y 30 por ciento en recargos si se efectúa entre el 5 de enero y el 31 de marzo de 2026.

Además, se destinarán tres millones de pesos del patrimonio municipal para los premios del Sorteo Predial 2026 y se analizará la posibilidad de incluir seguros de incendio, responsabilidad civil familiar y robo de contenidos para quienes cumplan con el pago puntual de sus contribuciones.

Te puede interesar: BUAP abre centro de acopio para apoyar a afectados de la Sierra Norte

El Cabildo también aprobó por unanimidad una modificación al calendario de sesiones ordinarias para el año 2025, reprogramando la décima tercera sesión para el 16 de octubre.

Finalmente, se dio lectura al informe previo sobre el viaje internacional del presidente municipal a la feria Smart City, con sede en Barcelona, España.

__

POB/KPM