Desde la ciclovía de la 14 Oriente, en San Andrés Cholula, el negocio local Cafecito Rodante impulsa una nueva forma de disfrutar el café: el cono latte, una bebida servida en un vaso comestible hecho con salvado y harina de trigo.

En entrevista con Poblanerías.com, Blanca Chávez, creadora del concepto, cuenta que la idea surgió de su interés por las tendencias sostenibles en cafeterías de otras ciudades.

Según su creadora, el producto es vegano, libre de conservadores y representa una alternativa ecológica frente a los envases tradicionales.

“Me gusta observar cómo se maneja el mercado dentro de otras cafeterías. Vi el cono latte en la Ciudad de México y me di a la tarea de traer esta opción a Cholula”, señaló.

El propósito, añadió, fue ofrecer algo diferente que además ayudara a reducir el uso de desechables.

“La idea es ofrecer una bebida que no contamine. Este producto nos ayuda a no generar residuos, porque el vaso es totalmente comestible”, dijo.

El cono latte cuesta 80 pesos y puede servirse con bebidas como americano, cappuccino, latte, matcha o affogato.

Cada cono tiene una duración aproximada de 40 minutos antes de ablandarse, permitiendo disfrutarlo con calma y, al finalizar, comerlo por completo.

Un concepto sustentable y accesible

La apuesta de Cafecito Rodante Cholula combina sabor, innovación y conciencia ambiental.

Blanca Chávez destacó que el cono latte no solo responde a una tendencia del mercado, sino a un compromiso personal por promover el consumo responsable, alternativa ecológica al eliminar el uso de vasos de cartón o plástico.

Aseguró que el proyecto también refleja una visión de accesibilidad ya que el precio se mantiene dentro del rango de las cafeterías tradicionales, lo que facilita su acceso a todo tipo de público.

Entre las bebidas más pedidas están el espresso y el cappuccino, especialmente entre ciclistas y corredores que circulan por la ciclovía.

“Los riders, personas que andan en bicicleta vienen, toman su espresso y siguen su camino”, relató.

De cafetería local a modelo móvil

Cafecito Rodante nació después de la pandemia de COVID-19, cuando Blanca Chávez tuvo que cerrar su cafetería física. Ante la dificultad de mantener un espacio cerrado, decidió crear una cafetería móvil que ofreciera el mismo menú, pero adaptada al formato para llevar.

Desde entonces, el negocio ha recorrido ferias y bazares, hasta establecer un punto fijo en la ciclovía de la 14 Oriente.

“Llevamos dos años aquí. La mayoría de nuestros clientes son personas que disfrutan el aire libre y el contacto con la naturaleza”, contó.

El entorno cercano a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) le ha permitido conectar con jóvenes, deportistas y vecinos que buscan un espacio tranquilo para tomar café.

Café local con sabor y cercanía “Cafecito Rodante”

El menú de Cafecito Rodante Cholula incluye opciones calientes y frías, como espresso, cappuccino, latte, moka, blackwhite, expresso tonic, latte mazapán, matcha y tés caramel.

Explicó que cada bebida se elabora de forma artesanal y busca mantener un equilibrio entre sabor y experiencia.

La clientela, en su mayoría habitual, se ha formado por recomendación de boca en boca.

“Hemos tenido muchas personas que llegan gracias al boca en boca. Los ciclistas nos recomiendan y eso nos motiva a seguir innovando”, afirmó Chávez.

Cafecito Rodante se ubica en la ciclovía de la 14 Oriente, entre 6 y 8 Norte, San Andrés Cholula. Funciona de Lunes a domingo, de 7:30 a 13:00 horas.

—

POB/LFJ