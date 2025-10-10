La campaña de vacunación otoño-invierno contra influenza y COVID-19 fue anunciada por Carlos Alberto Olivier Pacheco, secretario de Salud del Estado, quien detalló que a partir del 13 de octubre los módulos de atención contarán con las indicaciones necesarias para llevar a cabo la jornada.

Con la llegada de las lluvias y la proximidad de la temporada de frío, la campaña busca proteger a la población vulnerable durante el otoño e invierno. Las dosis estarán disponibles hasta el 3 de abril de 2026 en centros de salud, hospitales y brigadas móviles.

¿Quién puede asistir a la campaña de vacunación en Puebla?

La campaña de vacunación está dirigida a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas de 5 a 59 años con comorbilidades como diabetes, obesidad mórbida, asma o enfermedades cardíacas y renales.

Durante la campaña de vacunación otoño-invierno también se aplicará la vacuna contra neumococo a menores de 1 año y a adultos mayores. Las vacunas disponibles incluyen la influenza tetravalente y las dosis actualizadas contra la subvariante LP.8.1 de COVID-19, aplicadas según la edad: para niños de 6 meses a 11 años se utilizará Spikevax (Moderna) y para mayores de 12 años y adultos mayores de 65 años Comirnaty (Pfizer/BioNTech) y la aplicación de las vacunas es gratuita.

¿Dónde se encuentran los centros de salud?

Para participar en la campaña de vacunación, los interesados deben de presentarse con una identificación oficial y su cartilla de vacunación en cualquiera de los centros de salud estatales, unidades del IMSS o ISSSTE, así como en las brigadas móviles instaladas en comunidades rurales y escuelas.

Unidades de salud en Puebla Capital:

IMSS Hospital de Traumotología y Ortopedia

Diagonal Defensores de la República entre 6 y 4 poniente s/n, Heroica Puebla de Zaragoza, Colonia Amor, Puebla.

IMSS Hospital General de Zona 20 La Margarita

Avenida Fide Velázquez 4211, Heroica Puebla de Zaragoza, Colonia Infonavit La Margarita, Puebla.

IMSS San José

Calle 2 norte entre 24 y 18 oriente 2004, Heroica Puebla de Zaragoza, Colonia Centro, Puebla.

IMSS Hospital General de Zona No.35 Cuautlancingo

Calle el Carmen 4A, Cuautlancingo, Colonia San Juan Cuautlancingo, Puebla.

Hospital General de Zona no. 23 en Teziutlán

Avenida Juárez número 14, Barrio de Ahuateno, Teziutlán, Puebla.

Hospital General de Zona número 15 en Tehuacán

Avenida de las América, número 1800, Colonia san Nicolas Tetitzintla, Tehuacán, Puebla.

Hospital General de Zona número 10 Necaxa

Avenida Primero de Mayo en la Colonia Nuevo Necaxa, Juan Galindo, Puebla.

