La primera carrera vertical en Puebla se realizará el próximo 30 de noviembre en la Torre Inxignia, uno de los edificios más altos de la ciudad y del país, con una altura de los 265 metros.

En conferencia de prensa, los organizadores de este evento deportivo informaron que la carrera contará con la certificación de la Towerrunning World Association, organismo que avala competencias de ascenso en edificios a nivel internacional y que otorga puntaje oficial a los corredores participantes.

¿Cómo será la primera carrera vertical en Puebla?

Según los organizadores, la carrera vertical en Puebla forma parte del calendario internacional de esta disciplina y otorgará 40 puntos a los atletas que logren completar el recorrido, compuesto por 990 escalones distribuidos a lo largo de 45 pisos.

Explicaron que, la competencia incluirá diferentes categorías por edad y nivel, además de ramas varonil y femenil.

Los corredores saldrán desde el lobby de la Torre Inxignia en intervalos de 10 segundos, siguiendo el formato de salida individual establecido por la federación mexicana de Towerrunning.

Las inscripciones se encuentran abiertas en la página: towerrunningmx.com/carrera-vertical-well-vitae/ y podrán realizarse hasta una semana antes del evento o hasta agotar los 500 lugares disponibles.

El paquete de competidor se entregará el 29 de noviembre en la sede de WellVitae Wellness Center, ubicada en el piso 27 del edificio, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Los participantes deberán presentar su comprobante de pago, identificación oficial y exoneración de responsabilidad para recoger su kit.

La carrera vertical en Puebla contempla un tiempo máximo de 30 minutos para completar el ascenso.

Los mejores tiempos en cada categoría recibirán trofeos y premios otorgados por los patrocinadores, entre ellos monederos electrónicos de WellVitae de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos y noches de hospedaje en el Hotel Casa del Bosque.

Además, todos los competidores que lleguen al piso 45 obtendrán una medalla conmemorativa.

Las categorías por edad en la Carrera Vertical en Puebla 2025 se dividen de la siguiente manera:

15 a 29 años: Libre

30 a 39 años: Libre Plus

40 a 49 años: Máster

50 a 59 años: Veterano

60 a 69 años: Veterano Plus

70 años en adelante: Senior

Los horarios de salida de la carrera están programados de manera escalonada para asegurar un desarrollo ordenado del evento. A las 7:30 a.m. dará inicio la categoría Elite, seguida por la salida general a las 7:45 a.m. A las 8:30 a.m. será el turno de los niños, quienes completarán hasta el piso 21.

Posteriormente, a las 8:40 a.m., saldrán los bomberos y policías, mientras que la categoría para participantes ciegos comenzará a las 8:45 a.m. Finalmente, los rescatistas iniciarán su recorrido a las 8:50 a.m.

Categoría Bomberos, héroes y policías

La categoría para bomberos está destinada únicamente a quienes acrediten estar activos o retirados, y cuenta con ramas varonil y femenil, abarcando un rango general de 18 a 99 años.

De manera similar, los policías activos o retirados tienen su propia categoría, también con ramas varonil y femenil, y un rango general de 18 a 99 años.

Por último, los héroes, que incluyen rescatistas y personal de Protección Civil que acrediten su actividad o retiro, competirán en una categoría exclusiva, también con ramas varonil y femenil y con rango de 18 a 99 años.

Según la Federación Mexicana de Towerrunning, presidida por Roberto Velázquez Leyva, México ocupa actualmente el octavo lugar mundial en esta disciplina, y la incorporación de la carrera vertical en Puebla fortalece la proyección internacional del país.

