De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, correspondiente a la semana 39, en Puebla se han registrado 352 casos de infección por VIH, de los cuales 311 corresponden a hombres portadores del virus de inmunodeficiencia humana.

Puebla capital encabeza los casos registrados de VIH en el estado

Dichos datos publicados en el boletín, indican un incremento respecto al año anterior, pues en 2024 se detectaron 323 casos en el estado. Esto significa que para 2025 hubo un aumento del nueve por ciento en las infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana.

A nivel nacional, la tendencia fue distinta, mientras en Puebla los casos aumentaron, en el resto del país se observó una disminución. En 2024 se reportaron 14 mil 472 casos de VIH, pero para 2025 la cifra descendió a 13 mil 683 nuevos diagnósticos, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional.

El mismo informe detalla que en Puebla se identificaron distintos tipos de la enfermedad: 170 casos corresponden al VIH tipo 1, el más común; 66 al tipo 2; 82 al tipo 3 y 34 al tipo 4. Estas variaciones reflejan la diversidad de cepas detectadas en la entidad y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana.

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico de VIH del Estado de Puebla, con corte a la semana 26, el municipio de Puebla encabezó la lista estatal con 244 nuevos casos registrados, posicionándose como la demarcación con mayor incidencia en la entidad.

La lista de casos la completan San Pedro Cholula (32), Huejotzingo (16), San Andrés Cholula (15), Atlixco (13), Cuautlancingo (10), Tehuacán (10), Zacatlán (9), Teziutlán (8), Amozoc (7), Hueytamalco (7), San Martín Texmelucan (7), Coronango (6), Izúcar de Matamoros (6), Juan C. Bonilla (6), Huahuchinango (5) y Acajate (3).

¿Dónde puedo hacer la prueba del VIH en Puebla?

El Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), es parte de los Servicios de Salud del Estado de Puebla que pone a disposición de los ciudadanos para realizar el proceso de detección.

El proceso de tratamiento que se realiza es indicado por el médico del Servicios Especializado de Atención de VIH y SIDA, después de realizar el protocolo de consejería, prevención positiva, adherencia, carga viral y conteo de CD4, Se entregará carnet y se le citará periódicamente.

CAPASITS se encuentra en el Antiguo Camino a Gudalupe HidalgoNúmero 11350, Puebla, Pue, 72490. El número de atención es 22-23-95-00-64. El horario disponible es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 20:00 horas, sábados y domingos de 8:00 a.m. a 16:00 horas. Para más información contactar al correo electrónico [email protected]

