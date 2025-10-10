Para celebrar la temporada del Día de Muertos, en la Ex Hacienda de Chautla lleva a cabo el evento Catrinerías con un escenario lleno de calaveras, leyendas y tradiciones.

Según la secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla, Catrinerías estará disponible del 10 de octubre al 2 de noviembre en la ex hacienda, ubicada en San Lucas El Grande, municipio de San Salvador el Verde.

¿Qué habrá en Catrinerías 2025 en Puebla?

El evento busca transportar a los asistentes al misterio y la tradición que acompañan a estas festividades mexicanas.

Durante el recorrido, los visitantes podrán disfrutar de leyendas inmersivas, entre ellas: La Llorona, Momias Revolucionarias y relatos en náhuatl, además de historias clásicas de terror y misterio.

Catrinerías también contará con experiencias gastronómicas que incluyen platillos típicos del estado y de la región de San Salvador el Verde, así como espacios para el arte, la música y la convivencia familiar.

Entre las actividades confirmadas están:

Leyendas inmersivas

Ofrendas monumentales

Concurso de catrinas

Trajineras iluminadas sobre el lago de la ex Hacienda

Muro de los recuerdos

Casa del terror

Zona gastronómica

Venta de artesanías

Presentaciones de música en vivo

El costo de la entrada será de 50 pesos para adultos y 20 pesos para niños.

¿Cómo llegar a la Ex Hacienda de Chautla para ver Catrinerías?

Para quienes viajen en automóvil, la ruta más rápida es tomar el Anillo Periférico Ecológico y posteriormente incorporarse a la autopista México-Puebla. Desde ahí, el recorrido continúa por la Carretera Internacional, Casa Blanca y San Francisco Ocotlán, hasta llegar a San Lucas El Grande.

Lee también: Chautla: Cabañas, pesca y comida para “escapada” el fin de semana

La Ex Hacienda de Chautla cuenta con estacionamiento propio con un costo de 21 pesos para automóviles, 57 pesos para camionetas tipo van y 115 pesos para autobuses, el horario del estacionamiento es de martes a domingo, de 8:00 a 17:00 horas.

Los asistentes que prefieran viajar en transporte público pueden tomar un autobús desde la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), con un tiempo estimado de una hora de trayecto y precios que van de 184 a 240 pesos.

Esta opción también resulta práctica para quienes llegan desde otras ciudades, ya que las líneas de transporte ofrecen salidas frecuentes hacia la zona.

La Ex Hacienda de Chautla se localiza en el kilómetro 4.5 de la Carretera Federal México-Puebla, dentro de la localidad de San Lucas El Grande. Su acceso es seguro y el camino está bien señalizado, lo que facilita la llegada tanto en transporte privado como público.

—

POB/MMM