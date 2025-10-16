Cabildo de Puebla aprueba creación de Célula de Búsqueda Municipal

Durante el desarrollo de la décima tercera sesión ordinaria del Cabildo de Puebla, las y los integrantes del grupo edilicio aprobaron diversos puntos referentes a la estructura institucional y mejorar la eficiencia administrativa en beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo a un comunicado, por unanimidad, las y los regidores aprobaron el Punto de Acuerdo por el cual se crea la Célula de Búsqueda Municipal de Puebla y se instruye su instalación.

También fue avalado por unanimidad que las invitaciones para la celebración de las Sesiones de Comisión Ordinarias y Extraordinarias se efectúen privilegiando los medios electrónicos, para reducir el consumo de hojas de papel.

De igual forma, se aprobó por mayoría de votos la información financiera comprendida del 1 al 30 de septiembre de 2025, integrada por información contable, presupuestaria y programática relativa al mes de septiembre del Ejercicio Fiscal 2025, así como el Informe de Avance de Gestión Financiera y los formatos que señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios correspondientes al tercer trimestre del Ejercicio 2025.

Asimismo, se aprobó reformar el artículo 321 Bis y se incorporó el recuadro con el numeral 87 del artículo 354, ambos del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. A su vez, se aprobó por unanimidad la convocatoria por la que se establecen las bases generales para la renovación de las inspectorías de sección del Municipio de Puebla para el periodo 2025-2027.

Por unanimidad se aprobó también el dictamen que instruye la implementación del logotipo de la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, en toda la imagen institucional de las dependencias y entidades que integran la administración pública, así como en la documentación oficial para el periodo 2024-2027.

Además, se aprobó la modificación de la Estructura Orgánica del Sistema Municipal DIF para la Administración 2024-2027 y se expidió el Reglamento Interior del Sistema Municipal DIF del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Finalmente, como parte del orden del día, fue aprobado el Informe Administrativo y Estadístico de la Administración Pública Municipal del 1 al 30 de septiembre de 2025. También se dio lectura al Informe Consolidado de la Secretaría del Ayuntamiento, mediante el cual se da cuenta de diversos cumplimientos a resoluciones del Ayuntamiento y al Informe Trimestral de actividades de los Organismos Públicos Descentralizados del periodo del 1 de julio al 31 de septiembre de 2025.

