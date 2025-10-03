Las Cemitas América, fundadas en 1953 por Don Manuel Merlo Cuanalo, forman parte de la historia gastronómica de Puebla.

Tras su fallecimiento, la familia continúa con el negocio que se distingue por su receta original de cemitas de cabeza, maciza, lengua, oreja, cuero, ojo, buche y nana, acompañadas de salsas verde y roja, un secreto familiar que se mantiene intacto.

Una tradición familiar que se mantiene viva

En entrevista con Poblanerías.com, Imanol Merlo, nieto del fundador y encargado del local, explicó que su abuelo fue ejemplo de disciplina y constancia:

“A mi abuelo le costó demasiado trabajo salir adelante, y eso nos motiva a seguir con su legado muchos años más”.

La familia recuerda que Don Manuel enseñó la importancia de la perseverancia, de abrir el negocio sin importar las dificultades. Ese mismo espíritu, cuenta, los ayudó a superar la pandemia de COVID-19.

Innovación sin perder la esencia

Durante la emergencia sanitaria, Cemitas América vio un área de oportunidad para extender presencia en redes sociales y comenzó a ofrecer servicio a domicilio y delivery.

También abrió una nueva sucursal en la plaza Herencia, donde realizan eventos para atraer a nuevos públicos.

“Apenas adaptamos videos en TikTok y eso nos ha ayudado. Siempre buscamos innovar sin perder lo que somos: una tradición de Puebla”, señala Imanol.

Gracias a estas estrategias, dice, lograron conservar a su clientela y sumar nuevas generaciones, que hoy los identifican como un referente de la gastronomía local.

“Nos pueden copiar, pero no igualar”

El sello de las Cemitas América está en el sabor único y sus salsas. Esa diferencia ha mantenido vigente al negocio por más de siete décadas:

“Nos pueden copiar, pero ninguno nos puede igualar” Expresa Imanol.

El futuro de Cemitas América

Con más de 70 años de historia, los planes de la familia son seguir innovando sin perder la esencia. Paso a paso, han consolidado un modelo que combina tradición con modernidad.

Actualmente cuentan con dos sucursales:

Calle 2 Norte 1202, Centro Histórico , de lunes a domingo de 6:00 a 17:00 horas.

, de lunes a domingo de 6:00 a 17:00 horas. Avenida 2 Oriente 811, Plaza Herencia, a una calle del Parián, de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas.

En todas sus redes sociales se encuentran como “Cemitas América”.

Entrevista y fotografías: Mariana Ortega

Video: Mauricio Meléndez

