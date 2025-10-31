Abren sexto centro de rehabilitación SimiREDI en Puebla para personas con discapacidad

El nuevo centro de rehabilitación en Puebla brindará atención multidisciplinaria a personas con discapacidad o enfermedades degenerativas.

Fue inaugurado el sexto centro de rehabilitación en Puebla para personas con discapacidad, denominado Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad “Víctor González Dr. Simi” (SimiREDI), un espacio de atención multidisciplinaria y de alta especialidad enfocado en la rehabilitación física de personas de cualquier edad, especialmente de bajos recursos.

De acuerdo a un comunicado, en el estado de Puebla se estima que existen más de 300 mil personas con discapacidad, lo que representa el 4.6 por ciento de la población. Este centro atenderá padecimientos derivados de eventos cerebrovasculares, lesiones musculares y ortopédicas, fracturas y enfermedades crónico-degenerativas.

La inauguración estuvo encabezada por Astrid García, directora de Fundación del Dr. Simi, en representación de Víctor González Dr. Simi y Víctor González Herrera, fundadores de la iniciativa. Participaron también Nadia Aguirre Flores, directora de Inclusión y Rehabilitación Social del DIF Puebla; Ángel Gracia Ramírez, director médico de Fundación Best; el Mago Frank; el sacerdote José Alejandro Hernández y el compositor Alfonso Alquicira.

El centro, ubicado en la calle Chipilo número 704, colonia La Paz, ofrece servicios como consulta médica de especialidad en rehabilitación, terapia física, talleres y atención psicológica, terapia ocupacional (huerto), trabajo social, nutrición, hidroterapia y sala de realidad virtual. El horario de atención será de 8:00 a 17:00 horas.

Astrid García informó que las cuotas se determinarán con base en un estudio socioeconómico para garantizar el acceso a personas con discapacidad o lesiones que limiten sus actividades cotidianas. Señaló además que antes de concluir el año se prevé contar con 10 centros de rehabilitación en operación en diferentes estados del país.

El SimiREDI Puebla forma parte del Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad (SimiPADi), creado en 2023 por Víctor González Dr. Simi, con el objetivo de generar conciencia sobre la inclusión y la dignificación laboral de las personas con discapacidad.

Además de Puebla, los centros SimiREDI operan en Ciudad Madero (Tamaulipas), Nezahualcóyotl (Estado de México), Cancún (Quintana Roo), Xochimilco (Ciudad de México) y Guadalupe (Nuevo León), donde más de tres mil pacientes han recibido atención. Está prevista la apertura de nuevos espacios en Iztapalapa, Morelos, Chalco, Veracruz y Tijuana.

__

POB/KPM