Solicitan herramientas de limpieza y palas para apoyar a la Sierra Norte

Centros de acopio en Puebla concentrarán víveres en el CIS y Casa Aguayo para comunidades afectadas por lluvias en la Sierra Norte.

Los centros de acopio en Puebla recibirán los víveres y artículos destinados a las comunidades afectadas por las lluvias en la Sierra Norte, con el fin de evitar saturación en las carreteras y agilizar la entrega de apoyos.

De acuerdo a un comunicado, la administración estatal informó que la recolección de insumos se realizará en dos puntos: la explanada del Centro Integral de Servicios (CIS), en la Vía Atlixcáyotl, y en la parte frontal de Casa Aguayo, en el Centro Histórico de Puebla.

El objetivo de centralizar la recepción de los apoyos es evitar colapsos en los accesos al municipio de Huauchinango, donde las lluvias han generado fracturas y daños en caminos.

Las fuerzas armadas —Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional— serán las encargadas de distribuir los insumos en la Sierra Norte.

En ese sentido, se solicita a la iniciativa privada apoyo con picos, palas, botas de hule, carretillas y camiones de volteo; a la ciudadanía, se le invita a donar alimentos enlatados, artículos de limpieza como cubetas, escobas y cloro. También se requiere alimento para animales y productos de higiene personal.

Las autoridades recomiendan informarse únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado, así como de la Defensa, Marina y Guardia Nacional.

