Poblano es galardonado en The Best Chef Awards 2025

El chef poblano Sebastián Jiménez recibió la distinción World Class (dos cuchillos) por su trabajo en el restaurante Ræst.

En Milán, Italia, se celebró una nueva edición de The Best Chefs Awards, gala que reúne a los cocineros más destacados del mundo y reconoce tanto a figuras consolidadas como a nuevos talentos de la gastronomía internacional.

La presencia mexicana brilló en la capital italiana, y entre los galardonados destacó el chef poblano Sebastián Jiménez, quien recibió la distinción World Class (dos cuchillos) por su trabajo en el restaurante Ræst, ubicado en las Islas Feroe.

Chef poblano en las Islas Feroe

Originario de Atlixco, Puebla, Sebastián Jiménez ha consolidado su carrera en la escena culinaria internacional gracias a una propuesta que combina las técnicas y sabores tradicionales de México con la cocina nórdica contemporánea.

Su trayectoria lo ha llevado a trabajar en Tailandia, Indonesia, Francia, Países Bajos, Rusia y finalmente en las Islas Feroe, donde forma parte del equipo del reconocido restaurante KOKS desde 2019. Esta experiencia le permitió perfeccionar su conocimiento en fermentación, conservación y cocina feroesa, pilares que hoy aplica en Ræst, donde actualmente se desempeña como chef.

En Ræst, Jiménez propone una fusión entre la exploración e innovación, incorporando tradiciones culinarias nórdicas con influencias mexicanas. Su cocina se caracteriza por el uso de técnicas ancestrales, sabores locales y una visión global de la gastronomía.

Antes de su trayectoria internacional, Sebastián fundó su propio restaurante, Cocina Ocho, inspirado en sus raíces y la cultura gastronómica de Puebla. A los 21 años, tuvo la oportunidad de desarrollar un concepto de cocina latinoamericana en Dubái, experiencia que amplió su comprensión sobre la diversidad de las tradiciones culinarias del mundo.

Mexicanos en The Best Chef Awards 2025

En la gala de The Best Chef Awards, el mexicano Jorge Vallejo, del restaurante Quintonil (Ciudad de México), fue el único chef nacional en obtener la condecoración de tres cuchillos, el máximo reconocimiento otorgado a quienes superan el 80% de los puntos posibles en la evaluación.

Otros cocineros mexicanos reconocidos fueron:

Dos cuchillos (World Class):

– Enrique Olvera – Pujol (Ciudad de México)

– David Castro Hussong – Fauna (Valle de Guadalupe, Baja California)

– Edgar Núñez – Sud 777 (Ciudad de México)

– José Luis Hinostroza – Arca (Tulum, Quintana Roo)

– Luis Ronzón – Ixi’im, Chablé (Chocholá, Yucatán)

– Thalía Barrios García – Levadura de Olla (Oaxaca)

– Roberto Solís – Huniik (Mérida, Yucatán)

– Eduardo Rukos y Pedro Evia – Kuuk (Mérida, Yucatán)

– Xrysw Díaz y Óscar Segundo – Xokol (Guadalajara, Jalisco)

Un cuchillo:

– Daniela Soto-Innes – Rubra (Punta de Mita, Nayarit)

– Eduardo García – Máximo Bistrot (Ciudad de México)

– Francisco Ruano – Alcalde (Guadalajara)

– Guillermo González Beristáin – Pangea (Monterrey, Nuevo León)

– Jhonatan Gómez Luna – Le Chique (Puerto Morelos, Quintana Roo)

– Lucho Martínez – Em (Ciudad de México)

– Rodrigo Rivera-Río – KOLI Cocina de Origen (Monterrey, Nuevo León)

– Wilson Alonzo – Ya’axché (Yucatán)

– Sheyla Alvarado – Lunario (Valle de Guadalupe, Baja California)

Durante la octava edición del certamen, el danés Rasmus Munk, del restaurante Alchemist (Copenhague), fue nombrado el mejor chef del mundo por segundo año consecutivo.

El podio se completó con la eslovena Ana Roš, de Hiša Franko, en segundo lugar, y el indio Himanshu Saini, de Trèsind Studio (Dubái), en tercero.

