El CIDS BUAP conmemoró los aniversarios de su Maestría y Doctorado en Dispositivos Semiconductores.

El Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores (CIDS), del Instituto de Ciencias de la BUAP (ICUAP), celebró el 40 y 20 aniversario de la Maestría y Doctorado en Dispositivos Semiconductores, respectivamente, destacando su aportación en la formación de estudiantes y en el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica.

De acuerdo a un comunicado, durante la ceremonia conmemorativa se resaltó que el CIDS se ha consolidado como un espacio clave para la investigación científica en México, contribuyendo al fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, así como a la independencia tecnológica del país.

Román Romano Trujillo, coordinador del CIDS, expresó su agradecimiento a la universidad por el respaldo que ha permitido visibilizar el trabajo del centro y de sus posgrados, fortaleciendo la vinculación entre sociedad, academia, ciencia, tecnología e industria.

Por su parte, el director del ICUAP, Jorge Rigoberto Juárez Posada, señaló que la trayectoria del CIDS refleja el compromiso de su comunidad con el avance científico y tecnológico:

“Este aniversario nos recuerda que la ciencia es colectiva y que con estos posgrados abonamos a la formación de altos perfiles; de ahí la importancia de seguir fortaleciendo estos programas”, puntualizó.

En el marco de la conmemoración se llevaron a cabo conferencias, exposiciones de carteles y recorridos por los laboratorios, donde estudiantes y académicos compartieron avances de sus investigaciones.

