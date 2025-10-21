El equipo de ¿Dónde están las buenas chambas?, serie poblana que combina humor y crítica social sobre la precariedad laboral, se aventuró a explorar un nuevo género: el terror. En su “Especial de Ñañaras”, el grupo trasladó la historia a un entorno natural y enfrentó los retos de grabar fuera de un estudio, con recursos limitados pero mucha coordinación.

Durante el rodaje en el rancho “3 Marías”, Poblanerías.com conversó con tres integrantes del proyecto: la directora, el productor y el sonidista; para conocer de primera mano qué se necesita realmente para levantar una producción independiente.

De sus experiencias surge una guía práctica sobre cómo hacer cine independiente con “lo que se tiene a la mano”.

El sonido en el cine independiente

Para Emmanuel Ramos, sonidista del proyecto, el trabajo técnico no depende tanto del presupuesto como de la organización del equipo. Su lista básica incluye:

una caña

• micrófonos lavalier

• grabadora

• audífonos

• cables

Aunque como señala, para él, lo más importante es la colaboración.

“Somos muchos y cada quien pone su granito.”

Destacó que varios de los micrófonos y cables llegaron gracias a préstamos o aportaciones del mismo equipo, lo que demuestra que en el cine independiente los recursos se construyen en conjunto.

“Poco a poco vamos complementando todo lo que necesitamos; las ganas de hacer cine se juntan y lo hacemos”.

Durante este especial, uno de los principales retos fue grabar bajo la lluvia. Emmanuel cuenta que tuvieron que cambiar planes sobre la marcha y adaptar el equipo a las condiciones del clima.

Para él, esa flexibilidad es lo que define a una producción independiente: saber resolver sin detener el trabajo.

“La verdad es que uno se puede adaptar a las condiciones que tiene. Empezamos a cambiar un poco el plan de trabajo para que no afectara nuestros tiempos de exterior y después tuvimos que ser mucho más dinámicos y sacarlo con lo que tenemos”.

La dirección y la planificación en el cine independiente

Para Ruth Juárez, directora de la serie, el punto de partida es el guion; el suyo pasó por varias reescrituras antes de llegar a la versión final.

“El guion fue lo más tardado, pero también lo que nos dio rumbo”, explica.

Conseguir la locación, una cabaña en medio del bosque, aunque representó un reto fue posible gracias al apoyo del equipo:

“Una de las actrices nos ayudó con la casa, y su familia nos apoyó con transporte y hospedaje”.

En entornos así, donde todo se organiza entre conocidos, cada apoyo cuenta, señaló.

TAMBIÉN LEE: Jóvenes llevan la precariedad laboral a la comedia en “Dónde están las buenas chambas”

A pesar de los desafíos, Ruth rescata algo más allá del trabajo:

“El venir aquí, grabar, traer equipo, la verdad es que sí ha sido un reto; pero también hemos pasado momentos muy divertidos, creo que casi nunca puedes disfrutar de un entorno natural y de una fogata y café con tus amigos mientras trabajas.”

Para ella, la producción independiente también se trata de construir comunidad y disfrutar lo que se logra en conjunto.

La producción: resolver antes y durante el rodaje

Para Joc, productor del proyecto, el trabajo más complicado ocurre antes de encender la cámara.

“La preproducción es lo más difícil porque tienes que conseguir todo: transporte, comida, horarios, logística”, comenta.

Incluso cuando el clima complicó las grabaciones, el equipo decidió aprovecharlo.

“Usamos algunas tomas bajo la lluvia para darle valor de producción. A veces lo que parece un problema puede servirte para mejorar la escena.”

Su enfoque resume el espíritu del proyecto: planear lo más posible, resolver sobre la marcha y no detener el proceso por limitaciones externas.

Checklist básico para producir cine independiente

De la experiencia de ¿Dónde están las buenas chambas?, estos son los puntos clave para quienes quieren crear de manera independiente:

Un guion claro que dé estructura al proyecto.

• Un equipo técnico esencial: cámara, micrófonos, grabadora, audífonos y cables.

• Un grupo de personas comprometidas y dispuestas a aportar.

• Planeación logística: transporte, comida y locaciones.

• Adaptabilidad para enfrentar imprevistos.

Más que una lista, señalan que se trata de una forma de trabajar basada en la organización, la cooperación y la creatividad.

CRÉDITOS:

MARIANA DEL VILLAR FLORES

MARIANA ORTEGA LÓPEZ

ANA FERNANDA HERNÁNDEZ ROSAS

JUAN CARLOS SÁNCHEZ DÍAZ

_

POB/AFR