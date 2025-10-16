Del 15 al 18 de octubre, la ciudad de Puebla es sede de la 19ª Muestra de Cine + Video Indígena, un ciclo de proyecciones que busca visibilizar las voces de comunidades originarias a través del lenguaje cinematográfico.

La sede de este evento es la Cinemateca Luis Buñuel, ubicada en la 5 Oriente no. 5 del Centro Histórico, con entrada libre para todo el público.

Organizada por el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Cultura, esta muestra ofrece una selección de más de 20 títulos que reflejan temas como la identidad, el territorio, la resistencia, la espiritualidad y la preservación de las lenguas indígenas.

Cine indígena en Puebla

La programación incluye cortometrajes y largometrajes de diferentes países y comunidades, entre los que se encuentran:

“Por dentro somos color” , de Elena Pardo

, de Elena Pardo “Anfitriones durante medio siglo: la versión Mýky de la historia” , de Typju Mýky y André Tupxi Lopes

, de Typju Mýky y André Tupxi Lopes “Vientre de luna” , de Liliana K’an

, de Liliana K’an “Los sueños viajan con el viento” , de Inti Jacanamijoy

, de Inti Jacanamijoy “Ra Savi”, de José Antonio Hernández Martínez

Además, el evento presentará filmes internacionales coordinados por el Museo Chileno de Arte Precolombino, que impulsa esta muestra de su primera proyección.

Cartelera muestra de cine + video indígena

16 de octubre – 17:00 hrs

Meli Kvrvf-Pu Ñawe Ñi VL / Canto a nuestras hijas, de Guillermo Jaque Calfuleo

Karuara, La Gente del Río, de Stephanie Boyd y Miguel Araoz Cartagena

Por dentro somos color, de Elena Pardo

16 de octubre – 19:00 hrs

Bailan + Tüfa Kay, de Marion Prieto

Anfitriones durante medio siglo, de Typju Mýky y André Tupxi Lopes

Ra Savi, de José Antonio Hernández Martínez

18 de octubre – 16:00 hrs

Marrona Libre, de Natali Mamani y Rodrigo Sousa

Los sueños viajan con el viento, de Inti Jacanamijoy

18 de octubre – 19:00 hrs

Umac Ul Pichichen, de Vñum

Yana-Wara, de Óscar Caracora y Tito Catacora

Cinemateca Luis Buñuel en Puebla

La Cinemateca Luis Buñuel es un espacio de exhibición alternativa ubicado en el corazón del Centro Histórico de Puebla, dentro de la Casa de la Cultura. El recinto se encuentra en la 5 Oriente #5, a unos pasos del Zócalo de la ciudad, y es reconocido por albergar ciclos de cine independiente, experimental y temático.

