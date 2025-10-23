El comercio dual como nuevo orden: pragmatismo geopolítico en tiempos de multipolaridad

Durante décadas nos vendieron la idea de que la globalización era irreversible, que el libre comercio era el pegamento del progreso. Hoy el tablero económico mundial se está reconfigurando a la luz de la geopolítica. El llamado comercio dual —esa división de flujos entre una esfera occidental y otra oriental— no es un accidente, sino el síntoma de una nueva era.

Un mundo que ya no cree en sus propias reglas

Estados Unidos y China protagonizan una rivalidad que no se puede disimular ni disfrazar con diplomacia comercial. Se acusan, se sancionan, se espían y, sin embargo, no pueden dejar de comerciar entre sí. Esa paradoja es el corazón del comercio dual: un vínculo que no se rompe, pero que ya no se basa en confianza, sino en cálculo.

El desacoplamiento total es una fantasía. Lo que sí existe es un intento de reducir dependencias estratégicas, de blindar cadenas de suministro y de mantener, a toda costa, la capacidad de presión política a través de la economía.

Hoy los países hablan de “resiliencia” y “soberanía tecnológica” mientras levantan barreras selectivas y subsidian industrias clave. Washington limita chips y Pekín acelera su autosuficiencia. Ambos promueven apertura, pero solo bajo sus reglas.

El mercado ya no es libre: es disciplinado por la geopolítica. Y quienes aún predican su pureza moral, simplemente no han entendido que el comercio internacional se ha convertido en un instrumento de poder, no en un espacio de cooperación desinteresada.

Muchos hablan del fin del capitalismo global; yo lo veo distinto. El sistema no desaparece, se transforma. Siempre lo ha hecho. En cada cambio de hegemonía, el capitalismo ha demostrado su elasticidad: pasó de la expansión británica al orden de Bretton Woods, y ahora muta para sobrevivir en la multipolaridad.

La eficiencia ya no es el valor supremo: la estabilidad y el control tecnológico lo son. Las empresas aprenden a navegar entre regulaciones opuestas y monedas en disputa. El resultado no es un colapso, sino una nueva lógica: un capitalismo pragmático, más fragmentado, menos ingenuo.

Fragmentación o madurez global

Para las economías emergentes, esta guerra fría económica es tanto riesgo como oportunidad. México, Brasil o India pueden ganar inversiones por el nearshoring, pero si se subordinan a un solo bloque, perderán autonomía.

En este contexto, la diplomacia del equilibrio es más valiosa que la del alineamiento. No se trata de escoger entre Washington y Pekín, sino de construir soberanía productiva propia. Quien entienda eso podrá prosperar; quien no, quedará atrapado en el fuego cruzado de los gigantes.

¿Estamos ante una fractura o ante una evolución? Me inclino por lo segundo. La globalización no desaparece, solo se reorganiza. Lo que antes fue interdependencia ciega se convierte en interdependencia calculada. Los bloques se multiplican, los estándares se diversifican, y el poder se redistribuye.

El comercio dual revela una verdad incómoda: el capitalismo nunca fue moral, fue útil. Lo que hoy cambia no es su esencia, sino su narrativa. La ideología ya no importa; importa quién mantiene su modelo sin colapsar el de los demás.

La globalización se ha vuelto adulta: dejó de creer en ideales y aprendió a sobrevivir en la contradicción.

El comercio dual no es una amenaza, es un espejo. Refleja lo que somos como civilización económica: interdependientes, desconfiados y profundamente pragmáticos.

Quizá el siglo XXI no pertenezca a quienes proclaman grandes visiones, sino a quienes sepan adaptarse al desorden. El orden global no se derrumba: simplemente cambia de piel.

