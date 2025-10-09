La preparación de loncheras saludables se ha convertido en una herramienta clave para mejorar la alimentación infantil. Más allá de recetas o modas, especialistas advierten que estos pequeños espacios de comida diaria pueden influir en los hábitos, el desarrollo y la salud de niñas y niños desde edades tempranas.

La especialista en nutrición infantil Josefa Gallego, conocida en redes como Mamá en julio, asegura que la alimentación de los niños comienza con el ejemplo. Desde su experiencia como madre y nutrióloga, considera que los hábitos alimenticios se forman desde la observación: lo que los hijos ven comer a sus padres es lo que reproducen.

En entrevista con Poblanerías.com, la especialista plantea que, los malos hábitos de los adultos suelen transmitirse sin querer a los más pequeños. Por eso, afirma, educar en nutrición es una responsabilidad compartida entre padres e hijos.

Para la especialista, lograr loncheras saludables implica organización y equilibrio. “El ejemplo es clave —afirma—. Si nos ven eligiendo refrescos o bebidas azucaradas, ellos harán lo mismo”. El reto, dice, no está en prohibir alimentos, sino en enseñar a elegir.

Las loncheras saludables, explica, deben incluir al menos tres de los cinco grupos de alimentos, con protagonismo de frutas y verduras. No sustituye el desayuno, sino que lo complementa. “El desayuno es esencial. La lonchera no es un reemplazo”, enfatiza.

Entre los ejemplos que propone, Josefa Gallego menciona un desayuno con huevos revueltos y fruta, seguido de una lonchera con cereales integrales, galletas de arroz, frutas frescas y agua natural. “La hidratación también es parte de una buena nutrición. Nada reemplaza al agua pura”, agrega.

Derribar mitos sobre los alimentos “saludables”

Uno de los puntos que más preocupa a la especialista es el mito de que comer sano es caro. “Es totalmente falso”, aclara. Para Gallego, esta creencia proviene del marketing: productos etiquetados como “fit”, “gourmet” o “aptos para niños” suelen ser más costosos, pero no necesariamente más saludables.

“La realidad es que podemos hacer esos mismos alimentos en casa, con menos de cinco ingredientes”, explica. Para ella, lo importante no es comprar productos con etiquetas verdes, sino aprender a leer los ingredientes. “Si compras pollo, el único ingrediente debería ser pollo. No una lista entera de aditivos”, advierte.

También invita a los padres a revisar las etiquetas y desconfiar de los productos con azúcar o sal añadida. “Aunque no tengan sellos, pueden tener exceso de ingredientes ocultos”, dice. Su consejo es simple: leer, informarse y elegir con conciencia.

Loncheras saludables y un poco de creatividad

A la hora de preparar loncheras saludables, la creatividad puede marcar la diferencia. Aprovechar los alimentos de temporada y el congelador, dice, ayuda a mantener un menú variado y económico. “Si compraste muchas fresas, lávalas, córtalas y guárdalas en bolsitas. Sirven para batidos o snacks”, recomienda.

Cuando un niño rechaza la comida, sugiere insistir con amor. “Entre la vez número 10 y la 20 se nota el cambio. No hay que rendirse si regresa la lonchera llena”, comenta. La clave está en la presentación: “Haz bonita la comida. Todo entra por los ojos, también para ellos”.

Sobre el desarrollo del gusto, explica que es un proceso individual y adquirido. “Cada niño es un mundo. No tienen que amar todos los alimentos, pero deben recibir los nutrientes que necesitan”, señala.

Por eso, invita a los padres a enfocarse más en los grupos alimenticios que en los gustos específicos: “No se trata de que coma jitomate, sino de que reciba hierro o fibra”.

Para Josefa Gallego, la organización es la base de una alimentación sana. “Abre tu despensa y tu congelador, conoce lo que tienes y planifica el menú semanal”, aconseja. Comprar frutas y verduras en mercados locales, dice, garantiza frescura y precios accesibles.

Otro punto clave es el acceso. Tener las frutas listas y cortadas en el refrigerador facilita que los niños las consuman. “La flojera abunda —dice entre risas—. Si el melón está entero, ahí se va a quedar. Pero si ya está cortado, seguro alguien lo va a comer”.

Finalmente, recomienda alejarse de los ultraprocesados y buscar alternativas caseras. En su cuenta de Instagram, Mamá en julio, comparte recetas sencillas para sustituir donas, nuggets o salchichas con versiones más saludables hechas en casa.

Entrevista: Lizeth Flores Jácome

Producción: Juan Carlos Sánchez / Ana Fernanda Hernández

Edición: Mauricio Meléndez

—

POB/LFJ