Disminuyen de 77 a 13 las comunidades incomunicadas tras lluvias en Puebla

Tras las lluvias en Puebla, son 13 comunidades las que siguen incomunicadas y se restableció el 90% del servicio eléctrico.

El número de comunidades incomunicadas en Puebla disminuyó de 77 a solo 13, todas con comunicación en sus cabeceras municipales, como parte del avance en la recuperación por lluvias en Puebla y la atención a municipios afectados por la contingencia.

De acuerdo a un comunicado, se informó que actualmente operan 122 máquinas en territorio poblano para rehabilitar caminos, lo que permitió la apertura parcial o total de 23 tramos carreteros en igual número de municipios.

En materia de suministro eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un restablecimiento del 95.4 por ciento a nivel nacional. En Puebla, el servicio alcanza ya el 90 por ciento, lo que facilita los trabajos de limpieza y recuperación en las zonas afectadas.

A nivel nacional, el Censo de Bienestar ha contabilizado 38 mil 872 viviendas en 72 municipios. En Puebla se han registrado 6 mil 335 viviendas, mientras que Veracruz concentra el mayor número con 24 mil 525. Las labores han sido realizadas por brigadas de Servidores de la Nación desplegadas en los estados afectados.

Durante una rueda de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un enlace remoto con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, donde se presentaron los avances del Plan DN-III-E y la coordinación entre dependencias federales y estatales.

Las autoridades federales y estatales destacaron que la atención prioritaria se centra en garantizar acceso, servicios básicos y acompañamiento a las comunidades que continúan en proceso de recuperación.

