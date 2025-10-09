La Secretaría de Arte y Cultura lanzó la convocatoria para el 55° Concurso de Altares y Ofrendas a los Muertos 2025, que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura “Profesor Pedro Ángel Palou Pérez”.

La invitación está dirigida a personas físicas, así como a organismos e instituciones públicas, privadas, comerciales, educativas y culturales que deseen participar en esta tradicional muestra artística.

Convocatoria del concurso de altares y ofrendas en Puebla

De acuerdo con la convocatoria, las inscripciones para el Concurso de Altares y Ofrendas a los Muertos 2025 son gratuitas y estarán abiertas hasta el 24 de octubre de 2025. El registro se realizará en la Casa de la Cultura “Pedro Ángel Palou Pérez”, ubicada en 5 Oriente No. 5, Centro Histórico de Puebla, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

#ConvocatoriaAbierta 📢: #PorAmorAPuebla 💕 el @Gob_Puebla, a través de esta Secretaría, te invita a participar en la 55ª edición del Concurso Artístico de Altares y Ofrendas a los Muertos de la Casa de la Cultura de Puebla.🙌 💻: https://t.co/PUGUoNtjcI pic.twitter.com/8mDt13vkH4 — Casa de la Cultura Puebla (@CasaCultura_Pue) October 8, 2025

Para completar el registro, las y los interesados deberán llenar un formato de inscripción que se entregará en las oficinas del recinto. Una vez realizado el trámite, se asignará un espacio para la colocación de la ofrenda. El cupo está limitado a 40 participantes y, al alcanzarse este número, las inscripciones serán cerradas.

¿Cómo registrarse en el concurso de altares y ofrendas?

Para completar el proceso de inscripción al concurso, será necesario entregar los documentos requeridos, además de un croquis de la ofrenda que se colocará, tanto en el caso de personas físicas como de organismos o dependencias participantes.

Las personas físicas deberán presentar una copia de su identificación oficial vigente. En el caso de organismos, ya sean empresas, asociaciones civiles, instituciones educativas o instancias gubernamentales, será necesario entregar una copia de la identificación oficial, por ambos lados, del representante legal, así como una copia del acta constitutiva, poder notarial o protocolo donde conste su nombramiento.

Finalmente, quienes inscriban a una dependencia, entidad o instituto de alguno de los tres niveles de gobierno (federal, estatal o municipal), o a un organismo público descentralizado, deberán entregar una copia de la identificación oficial vigente de la persona encargada del registro por ambos lados, una copia de la credencial institucional y un oficio de comisión o designación emitido por la dependencia participante, en el que se indique a las personas designadas para la representación.

También te podría interesar: MAPA: Esta es la ubicación de las catrinas monumentales en Atlixco

El concurso contará con tres categorías: tradicional, expresión libre y cartonería, abiertas tanto a personas físicas como a organismos. En la categoría tradicional, las personas físicas podrán obtener un primer lugar con un premio de 14 mil pesos y un segundo lugar con 8 mil pesos.

En el caso de los organismos, el primer lugar también recibirá 14 mil pesos y el segundo lugar 8 mil pesos. Para las categorías de expresión libre y cartonería, dirigidas igualmente a organismos o personas físicas, se otorgará un premio único de 8 mil pesos.

Las ofrendas inscritas en la categoría tradicional deberán respetar el aspecto formal, reflejar espíritu popular, contar con sentido creativo, exaltar las mejores esencias del tema convocado y mantener autenticidad tanto en los elementos como en los accesorios expuestos.

Por su parte, las ofrendas de las categorías expresión libre y cartonería deberán tener como temática obligatoria el Día de Muertos, demostrar calidad artística y presentar una buena ejecución y presentación general.

—

POB/MMM