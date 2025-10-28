El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la Coordinación Nacional de Arqueología, invita a todas y todos a participar en la tercera edición del concurso de fotografía titulado “¿Cómo sabemos lo que sabemos?”, que tiene como objetivo destacar cómo la investigación etnoarqueológica permite comprender mejor las sociedades del México antiguo.

A través de su sitio web oficial, el INAH indicó que el concurso de fotografía busca mostrar cómo la investigación etnoarqueológica contribuye a la comprensión de las sociedades del México antiguo.

Categorías del concurso de fotografía

Podrán participar personas especialistas o interesadas en las áreas de arqueología, historia y ciencias sociales, con obras que se enmarquen en alguna de las tres categorías:

Cosmovisión, ritos y festividades: Fotografías que reflejen actividades comunitarias o individuales relacionadas con la religión, la magia o la percepción del cosmos.

Herramientas, técnicas y materiales: Imágenes que documenten el trabajo artesanal y el uso de instrumentos o materias primas como cerámica, piedra o hueso.

Vida cotidiana: Fotografías que muestren prácticas habituales como alimentación, embarazo, organización social o labores diarias.

Cada fotografía debe ser original, inédita y no haber sido inscrita en otros concursos. Además, deberá incluir una breve descripción que explique por qué la escena retratada permite comprender mejor a las sociedades pretéritas.

📸 C O N V O C A T O R I A 📸 Participa en el 3° Concurso de fotografía:

¿Cómo sabemos lo que sabemos? ⚡️ ¡Tienes hasta el 7 de noviembre para participar! Consulta las bases: https://t.co/Fci7tB4aGC Información 📩 concurso fotográ[email protected] pic.twitter.com/WmAIOKTrHC — INAH (@INAHmx) October 22, 2025

Cómo participar en el concurso de fotografía del INAH 2025

Cada participante podrá inscribir una fotografía por categoría, o participar solo en una, siempre que sea autor o autora de la obra original e inédita, no premiada previamente en otros concursos.

Las imágenes deben acompañarse de una descripción breve que explique cómo la escena retratada contribuye a entender a las sociedades pretéritas de México.

El envío se realizará por correo electrónico a [email protected], incluyendo: nombre completo, ciudad y estado de residencia, correo electrónico, teléfono de contacto, categoría seleccionada, título de la obra, técnica, lugar y fecha de la toma.

Las fotografías deberán presentarse en formato TIF o JPG, con resolución de 300 a 600 dpi, y podrán adjuntarse directamente o mediante enlace de descarga. También se deben incluir los formatos de autorización disponibles en la página del INAH.

Calendario de recepción y anuncio de ganadores

El plazo para enviar las fotografías vence el 7 de noviembre de 2025. Los resultados se darán a conocer el 5 de diciembre a través del canal de YouTube INAH TV.

Las imágenes seleccionadas y las ganadoras se presentarán en una exposición virtual a través del canal de YouTube INAHTV, el 5 de diciembre de 2025.

Todas las obras inscritas serán exhibidas de forma virtual en la página oficial del INAH, y los tres primeros lugares recibirán un obsequio sorpresa y constancia de participación para todas y todos los participantes ganadores o no.