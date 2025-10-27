Convocan a autores poblanos al concurso Letras Poblanas 2025

La convocatoria Letras Poblanas invita a autoras y autores poblanos a enviar obras inéditas en poesía, cuento, novela, crónica o lenguas originarias.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Arte y Cultura, lanzó la convocatoria Letras Poblanas 2025, dirigida a autoras y autores interesados en participar con obras inéditas en las categorías de poesía, cuento, novela, crónica y lenguas originarias.

De acuerdo a un comunicado, la iniciativa busca integrar nuevas publicaciones dentro de la colección Letras Poblanas, con el propósito de impulsar la producción literaria local y la diversidad lingüística del estado.

Podrán participar personas nacidas o residentes con al menos tres años de residencia comprobable en Puebla. Las obras deberán ser inéditas, de tema libre y escritas en español o en alguna de las siete lenguas originarias del estado: náhuatl, totonaco, otomí, ngiwa, tepehua, mixteco y mazateco. En este último caso, deberán incluir su traducción al español.

Cada participante podrá concursar en una sola categoría y con una obra. Los textos deberán enviarse en formato PDF, fuente Times New Roman 12 puntos, interlineado 1.5, tamaño carta y con páginas numeradas.

Las extensiones establecidas por categoría son las siguientes:

Poesía: mínimo 40, máximo 80 cuartillas.

mínimo 40, máximo 80 cuartillas. Cuento: mínimo 40, máximo 80 cuartillas.

mínimo 40, máximo 80 cuartillas. Crónica: mínimo 40, máximo 120 cuartillas.

mínimo 40, máximo 120 cuartillas. Novela: mínimo 60, máximo 120 cuartillas.

El jurado, designado por la Dirección de Fomento Cultural y Artístico, evaluará las obras conforme a los criterios de tratamiento del tema, coherencia, creatividad, estructura, uso del lenguaje y, en su caso, la calidad de la traducción al español.

Las y los interesados deberán enviar dos archivos PDF al correo [email protected] con los siguientes documentos:

Obra literaria (nombre de la obra y del autor o autora).

Documentación complementaria: acta de nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de residencia (si aplica), hoja de identificación y portada.

Carta de manifestación de autoría y autorización de reproducción de la obra.

Los resultados se darán a conocer el 12 de noviembre de 2025 en el sitio web https://sayc.puebla.gob.mx/ y en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Arte y Cultura.

