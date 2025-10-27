La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción del Ecoparque La Malinche, un proyecto impulsado por el gobierno de Alejandro Armenta Mier, pero impuso restricciones ambientales que excluyen varias obras originalmente contempladas, como un centro deportivo, capilla y nuevas vialidades.

La autorización, publicada en la Gaceta Ecológica bajo el expediente 21PU2025U0039, avala la ejecución del proyecto en su primera fase, con una vigencia de 48 años y un plazo máximo de 2 años y 3 meses para su desarrollo.

De acuerdo con el documento, el Ecoparque La Malinche se construirá sobre una superficie de 2.4 hectáreas de terreno ubicado dentro del Área Natural Protegida (ANP) de La Malinche.

La Semarnat, con base en un dictamen técnico favorable de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), determinó que el proyecto cumple con los objetivos del ANP, siempre y cuando se cumplan una serie de medidas estrictas para reducir el impacto ambiental.

Entre las condiciones “innegociables” se encuentra la prohibición de:

Remoción de cobertura forestal

Cambio de uso de suelo en terrenos forestales

Apertura de nuevos caminos

Construcción de capilla

Área de tiro con arco

Zona de equinos

Puentes colgantes sobre cuerpos de agua

En contraste, se autorizó construir un Centro de Rescate de Vida Silvestre, un Hospital de Aves, un Banco de Germoplasma, un Salón de Educación Ambiental, un destacamento de policía forestal, una tirolesa de 514 metros, cuatro áreas de campamento y un puente colgante de 20 metros, fuera de zonas de captación de agua.

Como parte de los compromisos ambientales, el gobierno de Puebla deberá implementar un plan de manejo con acciones de:

Rescate y reubicación de flora y fauna silvestre

Protección de especies en riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010)

Reforestación de al menos mil hectáreas

Uso de materiales naturales y ecotecnias en la infraestructura

Establecimiento de un Centro de Manejo del Fuego con brigada activa

Creación de una brigada de monitoreo biológico con 40 cámaras trampa

Programa de difusión con señalética e información museográfica sobre el ANP

Las construcciones deberán armonizar con el entorno y utilizar materiales como madera, roca o fibras naturales. El suelo deberá mantenerse permeable y el diseño garantizar la mínima perturbación sonora.

No se construirá centro deportivo en el Ecoparque La Malinche

El gobierno estatal desistió formalmente de la segunda fase del proyecto que incluía un Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

Esta decisión fue comunicada por la Secretaría de Infraestructura mediante un escrito entregado a Semarnat el 15 de septiembre, en el que pidió la evaluación exclusiva de la primera etapa.

Dicha fase contemplaba canchas deportivas, pista de atletismo, alberca semiolímpica, gimnasio, restaurantes, auditorios y otras instalaciones que no serán construidas.

Obra del Ecoparque La Malinche por concluir en 2027

De acuerdo con el cronograma presentado por la Secretaría de Infraestructura, la primera fase del Ecoparque La Malinche podría iniciar construcción en enero de 2026 y finalizar en junio de 2027. Las obras serán ejecutadas por la empresa Pach Construcciones S.A. de C.V.

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que el Ecoparque La Malinche será un proyecto de conservación ecológica, educación ambiental y desarrollo comunitario. Negó que se trate de una atracción turística de tipo comercial, al estilo de un parque temático.

El área donde se edificará el parque se encuentra en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, en la capital poblana, dentro de una zona con bosque forestal protegida por la Conanp.

